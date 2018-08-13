Как заработать на ликвидации борщевика

«Мы недавно определили порядок субсидирования расходов на борьбу с борщевиком, растущим на частных землях», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин . По его словам, областной бюджет уже в этом году сможет выделить 54 миллиона рублей на субсидии частным собственникам. Таким образом власти надеются разделаться с борщевиком, что называется, в четыре руки: у области впервые появилась комплексная программа мероприятий по уничтожению опасного сорняка, но, чтобы гарантированно его извести, окашивать и поливать химикатами землю нужно несколько раз подряд. Вторую очередь могли бы взять на себя собственники.

Впрочем, даже с субсидиями за один сезон борщевик в Подмосковье не победят. Сорняком в регионе поражено более 32 тысяч гектаров земли, в этом году планируется обработать 18 гектаров. «Но это непростое растение. Его семена иногда прорастают в течение 5-7 лет после попадания в почву. Поэтому мы ведем речь о сроке не менее трех лет», — уточнил Разин. Все это время область готова финансировать комплексную программу по борьбе с борщевиком в объеме текущего года — 298 миллионов рублей.

Немаловажно, что эти деньги поступают на счета подрядчиков после трехступенчатой проверки проведенных работ. Сначала в минсельхоз присылают фотоотчет главы муниципалитетов. Затем по указанным адресам с внеплановыми проверками ездят сотрудники министерства сельского хозяйства, включая и Разина, который, к примеру, несколько дней назад проверял, как чувствует себя борщевик в Клину. И третьим, финальным этапом контроля является акт выполненных работ, подкрепленный фотографиями с геолокацией. Только после этого мероприятия по ликвидации борщевика считаются выполненными и подрядчики получают деньги.

Уже в этом году собственники земель смогут получить на борьбу с сорняком 54 миллиона рублей субсидий

Из 18 тысяч гектаров земли, запланированных к обработке от ядовитой травы этим летом, обработано больше 13,5 тысячи. Заканчивают, к примеру, работы в Шаховской, где в общей сложности борщевиком поражено 565 гектаров земли. «Эффект есть, растение желтеет, не выбрасывает соцветия, семена темнеют и погибают», — рассказали «РГ» в администрации городского округа Шаховская. Впрочем, чиновники не скрывают: на муниципальных землях и неразграниченной территории сорняк они покосили, но жители продолжают жаловаться на заросшие обочины дорог, опушки лесов и земли сельхозназначения — а за их чистоту отвечают уже другие структуры. Весть о том, что за выкос травы начнут давать субсидии, в Шаховской восприняли с воодушевлением: может быть, материальный стимул заставит собственников активнее ликвидировать заросли. К тому же вскоре депутаты Мособлдумы обещают принять и поправки в региональные КоАП и закон «О благоустройстве», которые ужесточат ответственность собственников земельных участков за растущий на них борщевик. Напомним, речь идет о широкой вилке штрафов — от 3 до 5 тысяч рублей для физических и от 150 тысяч до 1 миллиона рублей — для юридических лиц.

Борщевику в Подмосковье оставляют все меньше шансов на выживание.