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На стекольном заводе в Рославле планируют открыть две новые линии
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На стекольном заводе в Рославле планируют открыть две новые линии 

ИнформУпак 20 минут назад
Фото: ИнформУпак
По словам гендиректора ООО «Гласс Маркет» Николая Савчина, введение в эксплуатацию двух современных линий позволит увеличить объем суточного производства стеклотары с 700 до 800 тыс. единиц.
Ранее сообщалось, что завод в Рославле переживает стадию возрождения производства. Предприятие было создано в 1936 году и долгое время занимало лидирующие позиции на отечественном рынке стеклотары. В конце 90-х годов на заводе была проведена модернизация оборудования, в результате объем производства увеличился до 170 млн шт. стеклянных изделий в год. Однако, уже в 2017 году предприятие признается банкротом и открывается конкурсное производство. На сегодняшний день на предприятии работает 860 местных жителей, значительная часть долгов погашена, и завод начинает восстанавливать былую репутацию мощного и надежного производителя стеклотары.
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