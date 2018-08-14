Законы, вступающие в силу 14 августа

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 333-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона „Об особенностях правового регулирования отношений в сфере пользования недрами в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя“

Установлено, что право пользования участками недр, расположенных в Черном и Азовском морях, возникает по решению Правительства РФ , которое принимается на основании результатов аукционов.

На Правительство РФ возложены полномочия по принятию решения о проведении аукционов, порядке и условиях их проведения, а также определять состав и порядок работы аукционных комиссий.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 331-ФЗ „О внесении изменения в статью 7 Федерального закона „О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“

До конца 2018 года продлен порядок безвизового въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, посетивших Чемпионат мира по футболу.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 330-ФЗ „О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации“

Установлено, что при строительстве или реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно, разрешение на строительство не требуется.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 329-ФЗ „О внесении изменений в статью 40 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“

Установлен общий порядок организации бесплатной перевозки школьников, как между поселениями, входящими в состав одного муниципального района, между населенными пунктами в составе городского округа, так и между поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов, между городскими округами, между поселением и городским округом.

Предусмотрено, что организация бесплатной перевозки школьников осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. При этом установлено, что бесплатная перевозка обучающихся между поселениями, входящими в состав разных муниципальных районов, между городскими округами, между поселением и городским округом осуществляется только в случае, если там не обеспечена транспортная доступность образовательных организаций по месту жительства обучающихся.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 326-ФЗ „О внесении изменений в статью 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях“

В перечень судов, уполномоченных рассматривать жалобы и протесты на вступившие в законную силу постановления по делам об административных правонарушениях, включен Севастопольский городской суд.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 324-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“

Цены, тарифы и ставки на услуги в российских морских портах должны быть выражены в рублях. Указанное требование не распространяется на российские юридические лица, имеющие на 1 января 2018 года обязательства в иностранной валюте, принятые в целях реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры морских портов, до прекращения таких обязательств в связи с их исполнением, но не позднее чем до 1 января 2025 года.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 323-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу обращения биомедицинских клеточных продуктов“

Установлены требование о лицензировании деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов, а также вводится государственный контроль за деятельностью в сфере обращения биомедицинских клеточных продуктов.

Кроме того, скорректирован перечень документов, реквизиты которых предоставляются при формировании регистрационного досье на биомедицинский клеточный продукт, а также уточняется информация, содержащаяся в государственном реестре биомедицинских клеточных продуктов.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ „О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“

Установлено, что граждане России имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов РФ.

Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей при приёме (переводе) в дошкольные учреждения и школы.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 316-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля“ и статью 19 Федерального закона „О лицензировании отдельных видов деятельности“

Уточняются понятия „федеральный государственный контроль (надзор)“ и „региональный государственный контроль (надзор)“.

Расширяются сферы применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля (надзора). Скорректированы положения, которые устанавливают порядок организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Кроме того, уточняются отдельные положения, определяющие правовые основы лицензионного контроля.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 315-ФЗ „О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в целях обеспечения участия представителей работников в заседаниях коллегиального органа управления организации“

Представители работников получили право участвовать в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, учредительными документами организации, внутренним регламентом, иным внутренним документом организации, коллективным договором, соглашениями.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 314-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации“

Уточняются категории лиц, подлежащих диспансерному наблюдению: лица с подозрением на туберкулез, и лица, находящиеся или находившиеся в контакте с источником туберкулеза.

Также расширен перечень обязанностей лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом в целях предупреждения распространения туберкулеза и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 312-ФЗ „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения объектов инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, объектов инфраструктуры морских портов, относящихся к особо опасным, технически сложным объектам“

Установлены перечни объектов инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, объектов инфраструктуры морских портов, отнесенных к особо опасным, технически сложным объектам.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 311-ФЗ „О внесении изменений в статью 32 Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“

Утратила силу часть 2 статьи 32 Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“, которая позволяла заказчикам по своему усмотрению устанавливать критерии оценки заявок на участие в запросе предложений.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 308-ФЗ „О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке безвозмездной передачи военного недвижимого имущества в собственность субъектов Российской Федерации — городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, муниципальную собственность и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“

Установлен особый порядок безвозмездной передачи военного недвижимого имущества (за исключением объектов, которые необходимы для обеспечения осуществления федеральными органами государственной власти полномочий в области обороны страны и безопасности государства) из федеральной собственности в муниципальную собственность. Имущество передаётся в муниципальную собственность поселений и городских округов, на территориях которых оно расположено.

Кроме того, в перечень видов военного имущества, подлежащего передаче, включены сети инженерно-технического обеспечения и жилые помещения.

Также урегулированы вопросы, которые связаны с переселением нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, переданных в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность и признанных аварийными, в том числе вопросы финансирования переселения указанных граждан.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 304-ФЗ „О внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации“

Увеличивается срок, в течение которого возможно привлечение к дисциплинарной ответственности отдельных категорий работников за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Такое дисциплинарное взыскание теперь может быть применено не позднее 3 лет со дня совершения соответствующего проступка. При этом в указанный срок не включается время производства по уголовному делу.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 298-ФЗ „О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях“

Определены условия освобождения от административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Избежать наказания можно в случае, если юрлицо способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования, раскрытию и расследованию преступления, связанного с правонарушением. Также от ответственности освобождаются те юрлица, в отношении которых имело место вымогательство.

Указанные положения не распространяются на административные правонарушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих сделок.

Кроме того, установлена процедура наложения ареста на имущество в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юрлица.

Также установлено, что штраф, наложенный за данные правонарушения, необходимо уплатить в течение 7 дней (ранее — 60 дней).

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 293-ФЗ „О внесении изменений в статьи 1 и 10 Федерального закона „О валютном регулировании и валютном контроле“ в связи с принятием Федерального закона „О специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края“ и Федерального закона „О международных компаниях“

Устанавливается специальный валютный режим для международных компаний, признанных таковыми в соответствии с принятыми законодательными актами, которые осуществили переход из иностранных юрисдикций в юрисдикцию РФ и зарегистрированы как российские юридические лица. В частности, установлено, что такие компании признаются нерезидентами.

Кроме того, уточнен перечень валютных операций, которые нерезиденты вправе осуществлять между собой на территории Российской Федерации.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 288-ФЗ „О ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167)“

Конвенцией, принятой на 75-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 20 июня 1988 года, закрепляются требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих трудовую деятельность в строительстве. Также документ устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны их труда, в том числе при осуществлении работ, связанных с возведением, разборкой и сносом зданий, сооружений и конструкций различного типа с применением подъемных средств, специальных машин и оборудования, инструментов, приспособлений, взрывчатых веществ.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 287-ФЗ „О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов и Протокола к ней“

Конвенция и Протокол к ней, подписанные во Владивостоке 7 сентября 2017 года, направлены на устранение двойного налогообложения в отношении налогов на доходы резидентов двух стран.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 286-ФЗ „О ратификации Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года“

Соглашение, подписанное в Москве 15 апреля 1994 года, направлено на регулирование вопросов взаимного признания на территориях его государств-участников льгот и гарантий для указанных в нём категорий лиц. Документ был подписан 12 странами, входящими на тот момент в состав Содружества Независимых Государств.

В Протоколе, подписанным в Душанбе 30 октября 2015 году, уточняются условия предоставления льгот.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 285-ФЗ „О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества „Россия — Юго-Восточная Финляндия“ на период 2014 — 2020 годов“

Соглашение, подписанное в Москве 29 декабря 2016 года, направлено на решение вопросов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области и объединений коммун Финляндии Кюменлааксо, Южная Карелия и Южное Саво.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 284-ФЗ „О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества „Коларктик“ на период 2014 — 2020 годов“

Соглашение, подписанное в Москве 29 декабря 2016 года Россией, Европейским союзом , Финляндией и Швецией, направлено на реализацию совместных приграничных проектов Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, а также приграничных территорий Финляндии, Швеции и Норвегии.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 282-ФЗ „О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Российской Федерацией и Королевством Бельгии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, подписанную в Брюсселе 19 мая 2015 года“

Согласно Протоколу, в Конвенцию вносится новый пункт, который устанавливает, что доходы резидента России или Бельгии от отчуждения акций или аналогичных прав в компании, более 50% стоимости которых прямо или косвенно представлено недвижимым имуществом, расположенным в другом договаривающемся государстве, могут облагаться в нём налогом.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 281-ФЗ „О ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе

Соглашение, подписанное в Алматы 2 февраля 2018 года, определяет порядок маркировки товаров унифицированными в рамках Евразийского экономического союза, средствами идентификации.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 278-ФЗ „О ратификации Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества „Карелия“ на период 2014 — 2020 годов“

Соглашение было подписано в Москве 29 декабря 2016 года Россией, Европейским союзом и Финляндской Республикой.

Программа является инструментом реализации совместных приграничных проектов Республики Карелия и финским объединением коммун Северная Карелия, Кайнуу и Оулу.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 277-ФЗ „О ратификации Договора между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Нигерией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы“

Договор, подписанный в Абудже 24 июня 2009 года, предусматривает, что лицо, осуждённое к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано другой стороне для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства. Документом установлены условия передачи осуждённых, а также требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения таких запросов.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 276-ФЗ „О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Филиппины о взаимной правовой помощи по уголовным делам“

В соответствии с Договором, подписанным в Маниле 13 ноября 2017 года, стороны обязуются на взаимной основе оказывать друг другу правовую помощь в расследовании преступлений, судебных разбирательствах или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 275-ФЗ „О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения“

Соглашение, подписанное в Пекине 5 февраля 2018 года, направлено на создание благоприятных условий для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения. Он включает в себя геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в том числе создание и развитие интегрированного комплекса по их добыче и переработке. В документе определено, что производство драгоценных металлов будет осуществляться на территории России.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 274-ФЗ „О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Филиппины о выдаче“

Согласно Договору, подписанному в Маниле 13 ноября 2017 года, стороны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории одной из сторон, для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие за собой наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года или более тяжкое наказание.

Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 273-ФЗ „О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома „Байконур“, жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса „Байконур“ от 17 ноября 2009 года“

Протоколом вносятся в Соглашение изменения, согласно которым на территориях комплекса „Байконур“ будут одновременно работать и российские и казахстанские медицинских организаций, а также органы государственного санитарно-эпидемического надзора двух стран.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2018 года № 915 „О создании национального парка „Ленские столбы“

В Республике Саха (Якутия) создаётся национальный парк „Ленские столбы“ общей площадью 1 217 941 га. Он будет расположен на территориях Алданского и Олёкминского районов и Хангаласского улуса республики. Национальный парк будет находиться в ведении Минприроды России.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2018 года № 906 „О внесении изменений в Правила предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 — 13, 15 статьи 32 Федерального закона „О государственной регистрации недвижимости“ в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости“

Скорректированы Правила направления документов, необходимых для государственной регистрации прав или осуществления кадастрового учета в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). В частности, внесены изменения в перечень случаев, при которых органы охраны объектов культурного наследия обязаны направлять в орган регистрации прав документы, необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Кроме того, установлены требования к точности определения координат характерных точек границ лесничеств и лесопарков.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2018 года № 898 „Об отдельных вопросах организации мероприятий по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих в 2018 году“

Утвержден госзаказ на мероприятия по профессиональному развитию госслужащих в текущем году.

Установлены количество госслужащих, направляемых на обучение, а также объемы бюджетных ассигнований федерального бюджета. Определен перечень дополнительных профессиональных программ.