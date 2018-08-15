Товарооборот Крыма и Ярославской области планируют увеличить на 20%

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. / ТАСС /. Рост товарооборота Крыма с Ярославской областью в 2018 году планируется увеличить на 20%. Об этом на встрече с делегацией Ярославской области сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

"Все мероприятия [в рамках соглашения с областью] реализуются, товарооборот между нашими субъектами растет ежегодно. В прошлый год [он составлял] 650 млн рублей, в этом году ожидаем рост 20%. Направления понятны, определены перспективы сотрудничества", — сказал Аксенов.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что регионы реализуют много совместных проектов — в энергетике, судостроении, сельском хозяйстве, образовании. «К реконструкции Сакской ТЭЦ были привлечены лучшие рыбинские специалисты компании „ОДК-Газовые турбины“. Были подготовлены к запуску четыре газотурбинных энергетических агрегата», — сказал Миронов.

Он также назвал перспективным сотрудничество предприятий ярославского судостроительного кластера с предприятиями Крыма. По маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь курсирует судно на подводных крыльях «Комета», созданное на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области.

"Еще одна наша судостроительная компания «Паритет» — занимается поставками в Крым прогулочных катеров, помогает организовать в «Артеке» школу по подводному плаванию", — отметил Миронов.