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Товарооборот Крыма и Ярославской области планируют увеличить на 20%
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Товарооборот Крыма и Ярославской области планируют увеличить на 20% 

ТАСС 3 часа назад
Фото: yarreg.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Рост товарооборота Крыма с Ярославской областью в 2018 году планируется увеличить на 20%. Об этом на встрече с делегацией Ярославской области сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Все мероприятия [в рамках соглашения с областью] реализуются, товарооборот между нашими субъектами растет ежегодно. В прошлый год [он составлял] 650 млн рублей, в этом году ожидаем рост 20%. Направления понятны, определены перспективы сотрудничества", — сказал Аксенов.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отметил, что регионы реализуют много совместных проектов — в энергетике, судостроении, сельском хозяйстве, образовании. «К реконструкции Сакской ТЭЦ были привлечены лучшие рыбинские специалисты компании „ОДК-Газовые турбины“. Были подготовлены к запуску четыре газотурбинных энергетических агрегата», — сказал Миронов.
Он также назвал перспективным сотрудничество предприятий ярославского судостроительного кластера с предприятиями Крыма. По маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь курсирует судно на подводных крыльях «Комета», созданное на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области.
"Еще одна наша судостроительная компания «Паритет» — занимается поставками в Крым прогулочных катеров, помогает организовать в «Артеке» школу по подводному плаванию", — отметил Миронов.
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