Ещё
К месту разлива нефти в Магаданской бухте вышло судно для обследования
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.36
$
67.50
76.36
76.60
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
70.77
+0.08 Золото
1171.76
–0.08 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1382
–0.0203
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

К месту разлива нефти в Магаданской бухте вышло судно для обследования 

Мир24 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Нефтяное пятно возле берега появилось 10 августа. Море вынесло пятно на берег, где его собрали спасатели и специалисты муниципальных предприятий.
Властям удалось установить, что источник распространения нефтепродуктов находится на дне моря. Предположительно, это затонувшее в 2006 году судно «Профессор Моисеев», на борту которого может находиться до 50 тонн мазута. Всего в окрестностях города не менее 36 затонувших судов.
По факту разлива УМВД региона начало доследственную проверку, делом занялись прокуратура и Росприроднадзор.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Министр строительства Астрахани задержан по делу о растрате Грибной комплекс начинают строить в Электростали Испанцы открыли охоту на«черных» арендодателей с помощью мокрых полотенец
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На помощь рублю придут налоги25
Рубль стремительно полетел вниз507
Россия спрятала госдолг США88
Названы самые эпичные способы избежать налогов19
Россияне остались без свободных денег15
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение