К месту разлива нефти в Магаданской бухте вышло судно для обследования

Нефтяное пятно возле берега появилось 10 августа. Море вынесло пятно на берег, где его собрали спасатели и специалисты муниципальных предприятий.

Властям удалось установить, что источник распространения нефтепродуктов находится на дне моря. Предположительно, это затонувшее в 2006 году судно «Профессор Моисеев», на борту которого может находиться до 50 тонн мазута. Всего в окрестностях города не менее 36 затонувших судов.

По факту разлива УМВД региона начало доследственную проверку, делом занялись прокуратура и Росприроднадзор.

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