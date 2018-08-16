Ещё
Площадь пятна нефтепродуктов в магаданской бухте составила 4 тыс. кв. м
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.08
76.01
76.33
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
70.79
–0.27 Золото
1178.11
+0.10 РТС
1055.24
+0.60
Динамика валют
EUR / USD
16.08
1.1375
–0.0211
02.08
1.1585
15.08
10.08
06.08

Площадь пятна нефтепродуктов в магаданской бухте составила 4 тыс. кв. м 

ТАСС 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
ТАСС, 16 августа. Площадь участка в бухте Нагаева в Магадане, загрязненного нефтепродуктами с затонувшего судна, составляет 4 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства. Вокруг разлива установлены боновые заграждения.
10 августа был зафиксирован разлив нефтепродуктов в акватории бухты. Море вынесло пятно на берег, где его собрали спасатели и специалисты муниципальных предприятий. По факту разлива УМВД региона начало доследственную проверку, делом занялись прокуратура и Росприроднадзор. После этого в акватории бухты появилось новое нефтяное пятно.
"Сегодня специалисты провели осмотр места загрязнения, площадь загрязненного участка составила 4 тыс. кв. метров. На месте источника загрязнения установлен буй и осуществлена постановка боновых заграждений для локализации разлива нефтепродуктов", — сказали в пресс-службе.
Там добавили, что мониторинг Нагаевской бухты проводится постоянно специалистами ГУ МЧС России по Магаданской области, природоохранной прокуратуры, минприроды Магаданской области, инспекторами тихоокеанского морского Управления Росприроднадзора. В случае выброса загрязнений на береговую полосу применяются силы и средства для его ликвидации. Ситуация находится на особом контроле правительства Магаданской области.
Ранее властям удалось установить, что источник распространения нефтепродуктов это затонувшее в 2006 году судно «Профессор Моисеев», на борту которого может находиться до 50 тонн мазута. Всего в окрестностях города не менее 36 затонувших судов.
Рыболовный траулер «Профессор Моисеев» затонул у берегов Магадана в мае 2006 года. Это произошло при буксировке судна, экипажа на нем было, однако на борту находилось более 50 тонн мазута.
ТАСС: последние новости
Кандидат в губернаторы Подмосковья Надеждин предложил запретить ввоз мусора из Москвы "Ъ": Смольный предложил РЖД заняться Сестрорецком Псковская область сохранит контроль над "Псковавиа" после приватизации компании
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожили и хватит: дешевой ипотеке придет конец63
Как Сорос предсказал России сущий ад150
Рубль развернулся к росту31
Россия спрятала госдолг США89
«Мегафон» нашел альтернативу доллару2
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
11:35
Надежды и деньги миллионов украинцев «похоронили»
Экономика СНГ
04:33
Рубль развернулся к росту
Рынки
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение