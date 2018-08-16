Площадь пятна нефтепродуктов в магаданской бухте составила 4 тыс. кв. м

ТАСС , 16 августа. Площадь участка в бухте Нагаева в Магадане, загрязненного нефтепродуктами с затонувшего судна, составляет 4 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства. Вокруг разлива установлены боновые заграждения.

10 августа был зафиксирован разлив нефтепродуктов в акватории бухты. Море вынесло пятно на берег, где его собрали спасатели и специалисты муниципальных предприятий. По факту разлива УМВД региона начало доследственную проверку, делом занялись прокуратура и Росприроднадзор. После этого в акватории бухты появилось новое нефтяное пятно.

"Сегодня специалисты провели осмотр места загрязнения, площадь загрязненного участка составила 4 тыс. кв. метров. На месте источника загрязнения установлен буй и осуществлена постановка боновых заграждений для локализации разлива нефтепродуктов", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что мониторинг Нагаевской бухты проводится постоянно специалистами ГУ МЧС России по Магаданской области, природоохранной прокуратуры, минприроды Магаданской области, инспекторами тихоокеанского морского Управления Росприроднадзора. В случае выброса загрязнений на береговую полосу применяются силы и средства для его ликвидации. Ситуация находится на особом контроле правительства Магаданской области.

Ранее властям удалось установить, что источник распространения нефтепродуктов это затонувшее в 2006 году судно «Профессор Моисеев», на борту которого может находиться до 50 тонн мазута. Всего в окрестностях города не менее 36 затонувших судов.

Рыболовный траулер «Профессор Моисеев» затонул у берегов Магадана в мае 2006 года. Это произошло при буксировке судна, экипажа на нем было, однако на борту находилось более 50 тонн мазута.