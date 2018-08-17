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Благоустройство исторического бульвара в Воронеже начнут в 2019 году
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Благоустройство исторического бульвара в Воронеже начнут в 2019 году 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Работы оценили в 3 млн рублей. В Воронеже благоустроят исторический Индустриальный бульвар. Концепцию его развития представили на выездном совещании с жителями близлежащих к зелёной зоне жилых домов, расположенных по улице Фридриха Энгельса и проспекту Революции, в четверг, 17 августа. Стоимость работ предварительно оценили в 3 млн рублей. Подготовка к благоустройству начнётся в этом году, к основным работам приступят уже в 2019-м. Согласно проекту, на бульваре восстановят входные группы со стороны проспекта Революции и улицы Фридриха Энгельса, обустроят пешеходную зону из тротуарной плитки, восстановят исторический забор, установят лавочки, урны, а также современное детское игровое и спортивное оборудование. По просьбе жителей на площадках сделают современное покрытие для безопасности детей, сохранят уже имеющиеся клумбы и организуют дополнительную зону парковки. Все деревья и кустарники сохранят. Индустриальный бульвар является историческим местом города. С одной сторону к нему прилегают дома 1904 и 1924 годов постройки, а с другой — здание воинской части, относящееся к объекту историко-культурного наследия Воронежа. Именно с этого места начинается туристический маршрут «Старинная Фридриха Энгельса». Дарья Крымова
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