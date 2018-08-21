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Увидеть Луну и звезды, не надевая скафандра
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Увидеть Луну и звезды, не надевая скафандра 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
20 агуста стартовал набор в астрономическом кружке Московского планетария.
Школьники смогут понаблюдать за звездами, Луной и Солнцем, встретятся с известными учеными-астронавтами. 10 сентября там начнутся занятия для учащихся третьего курса, 11 сентября — для второкурсников, 2 октября — для первокурсников.
С помощью телескопа дети самостоятельно понаблюдают за планетами, Луной и звездами.
Ребят ждут экскурсии, выездные наблюдения, экспедиции в обсерватории России, встречи с известными космонавтами и астрономами.
— У Московского планетария есть уникальное как для города, так и для страны оборудование, позволяющее детям изучать звездное небо, — сказал руководитель астрономического комплекса Московского планетария Ярослав Турилов.
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