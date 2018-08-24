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В августе пермяки смогут увидеть полет кометы и сближение Луны с Сатурном
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В августе пермяки смогут увидеть полет кометы и сближение Луны с Сатурном 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В сентябре пермякам стоит чаще смотреть на ночное небо — там можно будет увидеть много интересного
В сентябре жители Прикамья смогут наблюдать с помощью телескопа за кометой Джакобини-Циннера, которая приблизится к Земле на расстояние, равное тому, что разделяет нашу планету и Солнце. Об этом и других астрономических явлениях месяца рассказали в пермском планетарии.
— Комета приблизится к Земле 12 сентября. Наблюдать ее невооруженным взглядом не получится, но ночью через телескоп в созвездии Возничий можно будет увидеть туманную область с маленькой светящейся точкой посередине, — рассказали в пермском планетарии. — Гораздо эффектнее комета выглядит на фотографиях, сделанных при помощи специального оборудования — на них можно будет разглядеть невероятно большой пылевой хвост, размеры которого сопоставимы с Луной.
17 сентября с 19:50 до 22:50 пермяки смогут наблюдать на небосводе Луну и Сатурн. Эти объекты максимально приблизятся друг к другу и будут находиться на юго-западе, вблизи горизонта.
— 9 сентября в 23:01 состоится новолуние — в этот момент Луна не будет видна на небе, потому что окажется очень близка к Солнцу, но при этом повернута к нам ночной стороной, — сообщили в планетарии. — 25 сентября в 07:53, напротив, Луна будет полной.
За два дня до полнолуния, 23 сентября ожидается день осеннего равноденствия. Это значит, что световой день и ночь будут иметь одинаковую длину.
Ранее мы опубликовали фото «кровавой» Луны. Такой цвет спутник Земли приобрел во время полного лунного затмения.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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