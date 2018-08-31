Эксперты Народного Фронта проверили «альтернативную» школу

Активисты Общероссийского народного фронта с ревизией отправились в Петровский район. Там, в селе Сосновоборское была закрыта школа. По заключению специалистов, здание находится в аварийном состоянии и непригодно для обучения.

Местные жители стали обращаться во все инстанции. К решению ситуации подключились эксперты ОНФ. На своей площадке они собрали ответственных чиновников. В итоге было решено, что старшеклассникам выделят автобус, чтобы доставлять их в школу Петровска. А для учащихся младших классов и воспитанников детского сада решили отдать бывший сельский дом престарелых. Однако здание требовало серьёзной реконструкции, так как долгое время было законсервировано. Что было сделано, активисты ОНФ проверили накануне.

«В учреждении заменили проводку, сделали освещение, установлена пожарная сигнализация — надзорные органы отметили, что она отвечает всем требованиям. Проведена канализация, выполнен ремонт: установлены входные двери, завезена мебель, покрашены стены. Территорию возле учреждения также привели в порядок», — сообщил журналистам «Саратов 24» глава регионального исполкома ОНФ в Саратовской области Сергей Шаров

Что касается старого здания школы, муниципалитету потребуется найти средства, чтобы законсервировать объект. По мнению Сергея Шарова здание могло функционировать, если бы вовремя были приняты необходимые меры:

«К большому сожалению, в течение нескольких лет не предпринималось никаких усилий для того, чтобы поддерживать старую школу в нормативном состоянии. Мнение наших экспертов: старая школа была запущена, сейчас она стоит в абсолютно непригодном состоянии. В будущем её нужно будет сносить».