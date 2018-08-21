Ещё
В Орловской области нужды охраны труда оценили в 28 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.27
$
67.44
77.45
77.60
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
72.20
–0.14 Золото
1195.23
+0.00 РТС
1061.61
–0.25
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1519
–0.0080
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

В Орловской области нужды охраны труда оценили в 28 миллионов рублей 

РИА 57 19 минут назад
Фото: РИА 57
По данным регионального управления труда и занятости населения, в Орловской области на охрану труда направят свыше 28 миллионов рублей.
Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области» государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области» со сроком реализации с 2013 по 2020 годы и общим объемом финансирования в сумме 208,1 млн рублей.
В областном правительстве отмечают, что общий уровень производственного травматизма в регионе за последние четыре года уменьшился почти в 1,7 раза, а затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника увеличились в 1,2 раза.
В настоящее время в Орловской области создана сеть из 10 обучающих организаций, имеющих аккредитацию Минтруда России. За шесть месяцев 2018 года в них прошли обучение более 4 тысяч руководителей и специалистов организаций области.
Сообщение В Орловской области нужды охраны труда оценили в 28 миллионов рублей появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
На «Промстройдеталь» будут выпускать новые пластиковые окна Орловская область снова надеется на особую экономическую зону Петербуржцы создадут проект благоустройства горпарка Орла
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ перестал бояться за будущее рубля41
Американцы оставят Россию без газа477
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля140
Россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства79
ФРС США поможет рублю укрепиться
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение