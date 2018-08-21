В Орловской области нужды охраны труда оценили в 28 миллионов рублей

По данным регионального управления труда и занятости населения, в Орловской области на охрану труда направят свыше 28 миллионов рублей.

Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Орловской области» государственной программы «Содействие занятости населения Орловской области» со сроком реализации с 2013 по 2020 годы и общим объемом финансирования в сумме 208,1 млн рублей.

В областном правительстве отмечают, что общий уровень производственного травматизма в регионе за последние четыре года уменьшился почти в 1,7 раза, а затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника увеличились в 1,2 раза.

В настоящее время в Орловской области создана сеть из 10 обучающих организаций, имеющих аккредитацию Минтруда России. За шесть месяцев 2018 года в них прошли обучение более 4 тысяч руководителей и специалистов организаций области.