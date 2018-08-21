На спиртном появятся «устрашающие» картинки

«Страшные» картинки могут появиться на бутылках с алкоголем

Минздрав России обсуждает размещение на бутылках с алкогольными напитками картинок, напоминающих покупателям о вреде алкоголя и тяжелых последствиях, которые могут быть вызваны его неумеренным потреблением.

В перспективе эту меру могут включить в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минздраве добавили, что в настоящий момент обсуждаются дополнительные меры, которые будут способствовать ограничению потребления алкоголя в России, но какие именно, не уточнили.