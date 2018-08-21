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На спиртном появятся «устрашающие» картинки
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«Страшные» картинки могут появиться на бутылках с алкоголем 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Минздрав России обсуждает размещение на бутылках с алкогольными напитками картинок, напоминающих покупателям о вреде алкоголя и тяжелых последствиях, которые могут быть вызваны его неумеренным потреблением.
В перспективе эту меру могут включить в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Минздраве добавили, что в настоящий момент обсуждаются дополнительные меры, которые будут способствовать ограничению потребления алкоголя в России, но какие именно, не уточнили.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, уровень потребления алкоголя в России составляет около 14 литров на душу населения. Наша страна входит в топ-50 рейтинга государств с самым высоким показателем. Однако Роспотребнадзор отмечает, что в последние годы ситуация с употреблением спиртного в России заметно улучшилась.
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