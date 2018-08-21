Дело Манафорта: Луценко анонсировал новые репрессии в отношении экс-регионалов

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на пресс-конференции украинскому «5 каналу».

По заявлению прокурора, в феврале 2018 года он направил официальное обращение к спецпрокурору США Роберту Мюллеру , в котором сообщил о готовности предоставить любую помощь в его специальном расследовании.

«Это связано с тем, что до того периода, как он был назначен на должность спецпрокурора по делу Манафорта , мы сотрудничали с ФБР и давали друг другу очень важную информацию, которая, как я понимаю, привела к части обвинений господина Манафорта», — говорит Луценко.

Он также упомянул, что их информация была особенно важна для ФБР США, так как говорила о присутствии Пола Манафорта в черной бухгалтерии Партии Регионов.

«Потом ФБР сообщило, что не может нам отвечать на наши правовые запросы в связи с тем, что это дело передано спецпрокурору Мюллеру. Поэтому я направил письмо о готовности сотрудничать с американской стороной», — отметил прокурор.

По его словам, ФБР не обращалось к Киеву и провело свое расследование, завершившееся судебным процессом, потому что основное обвинение, предъявленное Манафорту, заключается в том, что он получал средства от украинских политиков и не платил налоги в США.

«В этом правонарушении, очевидно, нет юрисдикции Украины. Однако в его процессе звучат свидетельства о том, что господин Манафорт получал средства за свои консультационные услуги Януковичу и Партии Регионов от конкретных политиков Украины. Эти лица на тот момент были госслужащими — либо народными депутатами, либо сотрудниками администрации президента , либо кабинета министров», — сказал Луценко.

Он отметил, что согласно действующему украинскому законодательству упомянутые политики не имели права быть распорядителями. Поэтому он зарегистрировал уголовное дело в отношении этих лиц. По словам прокурора, соответствующее поручение о проведении следственных действий передано Государственной фискальной службе (ГФС).

«Если кто-то из этого списка, который, по свидетельству американского судебного процесса, предоставлял средства Манафорту, будет доказано, что это конкретное указание украинского госслужащего, естественно, он будет нести ответственность согласно действующему украинскому законодательству», — уверил Луценко.

Хотя Украина не является основным объектом слушаний по делу Манафорта, в ходе слушаний бывший партнер Манафорта и один из основных свидетелей дела заявил о сотрудничестве Манафорта с президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко на местных, парламентских и президентских выборах.

В поисках российской причастности американские агенты обнаружили доказательства финансового участия украинских олигархов и чиновников, которые платили американским политтехнологам огромные суммы в обход законодательства.

В связи с этими обвинениями администрация президента Украины Петра Порошенко уже не раз то открещивалась от дела, то, признавая вину, изъявляла готовность к сотрудничеству.