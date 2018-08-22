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В Казани объявили финалистов конкурса по проектированию экорайона
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В Казани объявили финалистов конкурса по проектированию экорайона 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Финалисты конкурса по проектированию экорайона в Кировском районе Казани названы в столице Татарстана, сообщает мэрия города.
Трех финалистов выбрали по итогам заседания под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. В числе финалистов конкурса — российско-французский, российско-нидерландский и российско-британский консорциум.
В состав одного из финалистов вошел татарстанский «Архитектурный десант». Всего же в конкурсе участвовали семь архитектурных компаний из Татарстана. Мэр Казани Ильсур Метшин предложил двум другим консорциумам включить в свой состав татарстанские компании, не первый год работающие в республике.
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