В Казани объявили финалистов конкурса по проектированию экорайона 

Финалисты конкурса по проектированию экорайона в Кировском районе Казани названы в столице Татарстана, сообщает мэрия города.
Трех финалистов выбрали по итогам заседания под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова. В числе финалистов конкурса — российско-французский, российско-нидерландский и российско-британский консорциум.
В состав одного из финалистов вошел татарстанский «Архитектурный десант». Всего же в конкурсе участвовали семь архитектурных компаний из Татарстана. Мэр Казани Ильсур Метшин предложил двум другим консорциумам включить в свой состав татарстанские компании, не первый год работающие в республике.