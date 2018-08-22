В Казани объявили финалистов конкурса по проектированию экорайона

Финалисты конкурса по проектированию экорайона в Кировском районе Казани названы в столице Татарстана, сообщает мэрия города.

Трех финалистов выбрали по итогам заседания под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова . В числе финалистов конкурса — российско-французский, российско-нидерландский и российско-британский консорциум.