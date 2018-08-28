В Подмосковье 1 сентября откроются 10 новых школ и 9 детских садов

К началу нового учебного года в Подмосковье откроются 10 новых школ и 9 детских садов, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

В целом в Подмосковье начнут работу более 1,5 тыс. школ, 2 тыс. детсадов, 200 учреждений допобразования, около 50 техникумов и 6 ВУЗов. Все они готовы с точки зрения безопасности, санитарных требований, оснащенности, благоустройства территории, питания, медицины, кадров, завершения ремонтных работ.

«1 сентября в этом году совпало с субботой, поэтому большинство школ проводит линейки именно в этот день. А 3 сентября уже начинается полноценный учебный год. Тема важная, каждый год заставляет нас очень внимательно подойти ко всем учебным заведениям. Я даю поручение всем главам обратить внимание на подготовку школ», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В пресс-службе добавили, что в этом году количество обучающихся в школах Московской области увеличится на 41 тыс. человек. Число учебных заведений, работающих во вторую смену, сократится на 6%.

На обеспечение школьников питанием из регионального бюджета выделено 3,7 млрд руб., на закупку учебников — 1,6 млрд руб. В системе образования Подмосковья работают более 90 тыс. педагогов, с 1 сентября классным руководителям и молодым специалистам будет увеличена доплата на 5 тыс. руб. Кроме того, подмосковные школы переходят на пятидневный режим работы.