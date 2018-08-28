Ещё
В Подмосковье 1 сентября откроются 10 новых школ и 9 детских садов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.45
$
67.70
78.86
79.10
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
76.58
+0.13 Золото
1211.59
–0.06 РТС
1085.71
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1699
+0.0354
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

В Подмосковье 1 сентября откроются 10 новых школ и 9 детских садов 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
К началу нового учебного года в Подмосковье откроются 10 новых школ и 9 детских садов, сообщает пресс-служба правительства и губернатора Московской области.
В целом в Подмосковье начнут работу более 1,5 тыс. школ, 2 тыс. детсадов, 200 учреждений допобразования, около 50 техникумов и 6 ВУЗов. Все они готовы с точки зрения безопасности, санитарных требований, оснащенности, благоустройства территории, питания, медицины, кадров, завершения ремонтных работ.
«1 сентября в этом году совпало с субботой, поэтому большинство школ проводит линейки именно в этот день. А 3 сентября уже начинается полноценный учебный год. Тема важная, каждый год заставляет нас очень внимательно подойти ко всем учебным заведениям. Я даю поручение всем главам обратить внимание на подготовку школ», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В пресс-службе добавили, что в этом году количество обучающихся в школах Московской области увеличится на 41 тыс. человек. Число учебных заведений, работающих во вторую смену, сократится на 6%.
На обеспечение школьников питанием из регионального бюджета выделено 3,7 млрд руб., на закупку учебников — 1,6 млрд руб. В системе образования Подмосковья работают более 90 тыс. педагогов, с 1 сентября классным руководителям и молодым специалистам будет увеличена доплата на 5 тыс. руб. Кроме того, подмосковные школы переходят на пятидневный режим работы.
Rambler News Service: последние новости
Минсельхоз спрогнозировал рост сбора плодов и ягод почти на 25% — до 1 млн тонн Бывший подрядчик московского метро оспорил решение по иску о рекламе банка «Авангард» Роспотребнадзор сообщил о снижении на 20% уровня смертности от отравления алкоголем
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен282
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару985
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник490
Россия решила напугать США рублем39
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение