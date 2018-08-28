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Все образовательные учреждения Подмосковья полностью готовы к началу нового учебного года
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Все образовательные учреждения Подмосковья полностью готовы к началу нового учебного года 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Об этом журналистам сообщила министр образования Подмосковья Марина Захарова.
«На сегодняшний день образовательные учреждения, в которых проводился прием учащихся, на 100% готовы к началу учебного года. Самое главное, что все школы обеспечены учебниками. Мы проверили все соглашения, которые связаны с организацией питания в образовательных учреждениях и с организацией подвоза там, где это необходимо», — сказала М. Захарова.
По ее словам, в большинстве образовательных учреждений с 1 сентября вводится пятидневная рабочая неделя.
«Во всех школах Московской области с 1 сентября вводится пятидневная рабочая неделя. У нас на сегодняшний день есть 16 образовательных учреждений, которые еще вносят изменения в свои документы и у них с 1 января 2019 г. тоже будет пятидневная неделя», — пояснила М. Захарова.
Она также напомнила, что с начала учебного года в Подмосковье откроется десять новых школ.
«Если мы говорим об образовательной сети, то у нас увеличение в этом году. С 1 сентября сеть школ у нас увеличивается на 10 учреждений. И девять детских садов тоже с 1 сентября откроют свои двери для детей дошкольного возраста», — добавила М. Захарова.
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