МЭР выступил за быстрый переход на электронные трудовые книжки

Если Минтруд считает, что он должен продлиться до 2027 года, то бизнес говорит максимум о трех годах. Письмо по этому поводу уже направлено Российским союзом предпринимателей и промышленников ( РСПП ) на имя вице-премьера Максима Акимова . Кроме того, бизнес считает, что на них нельзя перекладывать ответственность за достоверность данных об образовании, месте учебы, которые указывают в трудовой книжке. «Дело в том, что работодателям тяжело подтвердить эти записи и тут работодатель должен отвечать только за то, что знает, что человек у него работал», — отметил управляющий директор управления информационных и коммуникационных технологий РСПП Сергей Мытенков. Еще один вопрос, который беспокоит бизнес — частота передача данных. Минтруд предлагает передавать данные о трудоустроенных в ежедневном режиме. РСПП считает, что это требование избыточно. «Достаточно остановиться на том, что в ПФР надо передавать сведения о работнике ежемесячно», — сказал Мытенков.

Возникают еще вопросы по расходам работодателей на создание внутренних электронных кадровых систем и получения квалифицированных электронных подписей для подтверждения ее сотрудниками информации данных, которые они «заливают» в базу данных или отправляют в ПФР. «Каждая такая подпись будет стоить денег. Вот здесь надо посмотреть, где действительно нужна квалифицированную электронную подпись, а где достаточно простой электронной подписи для того, чтобы снизить издержки. Мы договорились, что мы со Сбербанком , который разработчик этого предложения по электронному кадровому документообороту, обязательно поработаем вместе с коллегами», — отметил Шипов.

Для граждан возникает меньше вопросов. Уже есть законопроект, который подготовлен в рамках программы цифровой экономики, касается совершенствования работы удостоверяющих центров и статуса электронных подписей. Он как раз направлен на то, чтобы одна электронная подпись могла решать сразу множество проблем, связанных со множеством статусов, чтобы гражданин этой подписью мог подтвердить данные как физическое лицо, как работник, как сотрудник какой-либо организации, отметил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов, отвечая на вопрос «РГ».