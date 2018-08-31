В Архангельской области проведут полную систематизацию сферы по обращению с ТКО

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. / ТАСС /. В Архангельской области проведут полную систематизацию сферы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в пятницу ТАСС рассказали в пресс-службе главы региона.

"В рамках проекта по созданию новой, современной системы обращения с ТКО, стоимость которого превышает 1 млрд 100 млн рублей, будет проведена полная систематизация сферы обращения с отходами", — цитирует пресс-служба председателя совета директоров ГК «Чистый город» Полину Вергун.

По ее словам, для этого в области планируют модернизировать и дооснастить некоторые уже работающие объекты и построить новый межмуниципальный полигон и мусороперерабатывающий комплекс. Он необходим жителям Северодвинска, Новодвинска, Архангельска и Приморского района. «Новые объекты придут на смену устаревшим полигонам и несанкционированным свалкам», — добавила Вергун, отметив, что контролирующие органы будут проверять уровень загрязнения почвы, воды и воздуха на новых объектах.