Число учащихся во вторую смену сократилось почти в два раза за 5 лет в Подмосковье

В Подмосковье за пять лет число учащихся во вторую смену в школах сократилось с 11% до 6%, сообщила во вторник министр образования Московской области Марина Захарова

«Когда мы только приступили, 11% — более 70 тысяч детей — обучалось во вторую смену в Московской области. 6% сегодня — это 51 тысяча из 855 тысяч детей», — сказала Захарова.

Она добавила, что за это время было построено 100 новых школ. Еще пять лет назад подъемные для молодых педагогов составляли 28 тысяч рублей.

«В 2013 году подъемные, как мы их называем, составили всего 28 тысяч рублей для тех, кто получил высшее образование и 23 тысячи для тех, кто получил среднее специальное. С 2016 года подъемные молодому специалисту, неважно, какой вуз он закончил или колледж, составляют 150 тысяч рублей», — сказала министр.

Кроме этого, с 2016 по 2018 год учителя Московской области получили 157 квартир.