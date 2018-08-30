Более 2,5 тыс. нарушений чистоты устранили за пять лет на школьных территориях в Подмосковье

Об этом журналистам сообщила начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области — главный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

«За пять лет было устранено более 2,5 тыс. нарушений чистоты и благоустройства на школьных территориях. В 2018 г. все школы были проверены, и инспекторами было устранено 78 нарушений. Количество нарушений в школах снизилось в 10 раз за пять лет», — уточнила Т. Витушева.

По ее словам, в 2013 г. было устранено 634 нарушения, в 2014 г. — 659 нарушений, в 2015 г. — 862 нарушения, в 2016 г. — 261 нарушение, и в 2017 г. — 152 нарушения. Наиболее важной проблемой для школ является нарушение целостности ограждений их территорий.