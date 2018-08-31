В Воронеже к концу осени архитектурная подсветка украсит здания на проспекте Революции 

До конца года осветят фасады восьми объектов культурного наследия. В Воронеже до конца 2018 года установят архитектурную подсветку на восьми зданиях, расположенных на проспекте Революции. Мэрия объявила торги на право проведения работ в четверг, 30 августа. Начальная стоимость двух лотов составляет 11 млн рублей. Архитектурную подсветку планируется установить на фасадах домов № 21, 23, 27, 29, 33, 43, 45 и 47. Эти дома — объекты культурного наследия. Среди них здание Казённой палаты и духовной семинарии, Губернское правление, гостиницы Шванвича и «Бристоль», Дом книги, дом Вансовича и дом Михайлова. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 50 дней с момента заключения контракта. Аукцион пройдет 24 сентября. Проект архитектурно-художественной подсветки зданий в центральной части города мэрия опубликовала в начале июня. Всего планируется осветить 47 фасадов домов на проспекте Революции, улицах Мира и Карла Маркса — от вокзала «Воронеж-1» до «Утюжка». Кроме того, подсветку получат восемь общественных пространств — Петровский сквер, сквер Путешественников и скверы у памятника Платонову и Дома офицеров, фонтан у площади Победы, Первомайский парк, пешеходная зона на улице Карла Маркса и памятник советской науке. Работы планируется завершить к концу 2019 года. Определяет архитектурную подсветку фасадов зданий, общественных пространств и объектов монументального искусства концепция единой свето-цветовой среды города. Работы будут вестись в рамках проекта «Улучшение городского облика за счет архитектурной подсветки фасада зданий в Центральной части города» и финансироваться за счет городского и областного бюджетов, а также с привлечением средств инвесторов. — Большинство фасадов зданий в центральной части города в ночное время и в пасмурные дни выглядят серыми и угнетающими. Подсветка позволит акцентировать архитектурно-художественных качества городской среды в вечернее и ночное время и повысить уровень визуального комфорта, — рассказал замруководителя управления главного архитектора Константин Кузнецов. Освещать здания будут исключительно белым светом — это опробованная практика европейских столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. Впрочем, архитектор не исключил, что позднее может быть разработано «цветное» решение для отдаленных улиц, таких, например, как бульвар Победы. Константин Кузнецов подчеркнул, что нововведение не принесет дискомфорта горожанам. Оборудование для архитектурной подсветки работает таким образом, что рассеивает свет только вдоль фасадов и исключает его попадание в створы окон. При этом полное освещение фасадов будет включаться только в праздничные дни. В выходные и по вечерам здания будут освещаться частично.