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В Воронеже подсветят фасады ещё пяти домов на проспекте Революции
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В Воронеже подсветят фасады ещё пяти домов на проспекте Революции 

Вести Воронеж + ещё 7 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Мэрия объявила конкурс на иллюминацию исторических зданий. Власти Воронежа ищут подрядчика, который сделает подсветку для пяти зданий на проспекте Революции. Речь идёт о местах, которые знают и любят горожане — Дом губернатора, Дом Кольцова, Дом офицеров, гостиница Центральная и кинотеатр Пролетарий. На их иллюминацию планируется потратить 8 млн рублей. До этого мэрия уже объявила конкурс на освещение восьми зданий за 11 млн рублей. Проект архитектурно-художественной подсветки зданий в центральной части города мэрия опубликовала в начале июня. Всего планируется осветить 47 фасадов домов на проспекте Революции, улицах Мира и Карла Маркса — от вокзала «Воронеж-1» до «Утюжка». Кроме того, подсветку получат восемь общественных пространств — Петровский сквер, сквер Путешественников и скверы у памятника Платонову и Дома офицеров, фонтан у площади Победы, Первомайский парк, пешеходная зона на улице Карла Маркса и памятник советской науке. Работы планируется завершить к концу 2019 года.
— Большинство фасадов зданий в центральной части города в ночное время и в пасмурные дни выглядят серыми и угнетающими. Подсветка позволит акцентировать архитектурно-художественных качества городской среды в вечернее и ночное время и повысить уровень визуального комфорта, — рассказал замруководителя управления главного архитектора Константин Кузнецов.
Освещать здания будут исключительно белым светом — это опробованная практика европейских столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. Впрочем, архитектор не исключил, что позднее может быть разработано «цветное» решение для отдаленных улиц, таких, например, как бульвар Победы.
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