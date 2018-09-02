В Воронеже подсветят фасады ещё пяти домов на проспекте Революции

Мэрия объявила конкурс на иллюминацию исторических зданий. Власти Воронежа ищут подрядчика, который сделает подсветку для пяти зданий на проспекте Революции. Речь идёт о местах, которые знают и любят горожане — Дом губернатора, Дом Кольцова, Дом офицеров, гостиница Центральная и кинотеатр Пролетарий. На их иллюминацию планируется потратить 8 млн рублей. До этого мэрия уже объявила конкурс на освещение восьми зданий за 11 млн рублей. Проект архитектурно-художественной подсветки зданий в центральной части города мэрия опубликовала в начале июня. Всего планируется осветить 47 фасадов домов на проспекте Революции, улицах Мира и Карла Маркса — от вокзала «Воронеж-1» до «Утюжка». Кроме того, подсветку получат восемь общественных пространств — Петровский сквер, сквер Путешественников и скверы у памятника Платонову и Дома офицеров, фонтан у площади Победы, Первомайский парк, пешеходная зона на улице Карла Маркса и памятник советской науке. Работы планируется завершить к концу 2019 года.

— Большинство фасадов зданий в центральной части города в ночное время и в пасмурные дни выглядят серыми и угнетающими. Подсветка позволит акцентировать архитектурно-художественных качества городской среды в вечернее и ночное время и повысить уровень визуального комфорта, — рассказал замруководителя управления главного архитектора Константин Кузнецов

Освещать здания будут исключительно белым светом — это опробованная практика европейских столиц, Москвы и Санкт-Петербурга. Впрочем, архитектор не исключил, что позднее может быть разработано «цветное» решение для отдаленных улиц, таких, например, как бульвар Победы.