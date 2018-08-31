Вертолетную площадку построят на территории Кавказского госзаповедника

МАЙКОП, 31 августа. / ТАСС /. Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова построит на своей территории вертолетную площадку, проект строительства одобрен Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Эксперты одобрили проект строительства вертолетной площадки. Реализация проекта направлена, прежде всего, на обеспечение пожарной безопасности в лесах, расположенных на землях Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского общереспубликанского государственного природного заказника", — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Планируется строительство взлетно-посадочной площадки с рулежными дорожками и местами стоянок вертолетов типа МИ-8, подъездной технологической дороги, а также контрольно-пропускного пункта. Для защиты участка с вертолетной площадкой проведедут берегоукрепление правого берега реки Ачипсе. Финансирование проекта будет проводиться за счет средств самого заповедника, уточнили в Главгосэкспертизе.

Кавказский природный биосферный заповедник расположен на территории трех регионов России — Адыгеи, Краснодарского края и Карачаево-Черкесии. В нем обитают свыше 80 видов млекопитающих, около 250 видов птиц, несколько десятков видов рыб, около 10 тыс. насекомых. Многие представители фауны занесены в Красную книгу России.