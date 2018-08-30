Резидент ТОР «Камчатка» построит центр антимикробной обработки продуктов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 августа. / ТАСС /. Резидент ТОР «Камчатка» построит инновационный центр антимикробной обработки продуктов питания ускоренными электронами. Его стоимость составит 400 млн рублей, сообщается на сайте Корпорации развития Камчатского края.

"ООО «Теклеор-Камчатка» намерено построить на территории агропромышленного парка «Зеленовские озерки» инновационный центр антимикробной обработки продуктов питания ускоренными электронами. Подобное предприятие уже создано инициаторами инвестиционного проекта и успешно действует в Калужской области", — говорится в сообщении.

По словам представителя резидента Сергея Будника, такая обработка позволяет продлить сроки хранения более 100 видов продовольствия, что очень важно для Камчатки, которая находится на значительном расстоянии даже от соседних регионов, куда регион начал поставки продуктов питания. Обработка распространится на овощи, дикоросы, мясо, полуфабрикаты и продукты морского промысла. Используемая технология позволяет не только увеличить сроки хранения продовольствия, но и снижает потери, вызванные бактериями, плесенью и насекомыми, препятствует распространению кишечных инфекций и образованию канцерогенов.

Завершить строительство планируется в марте 2020 года. Рабочие места на предприятии получат 26 человек. Общие инвестиции составят 400 миллионов рублей.

Резидент ТОР также намерен заниматься не только производственной деятельностью, но и научными исследованиями. Они будут касаться области совершенствования используемых технологии и оборудования, изготовленного на российских заводах.