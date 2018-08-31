Только Пушкин да ёлочка: в сквере на «Современнике» вырубили все деревья и кусты

В Центральном районе Волгограда в сквере Пушкина, расположенном на предмостной площади вырубили все деревья. Из всего, что там было, остался только бюст Пушинка и одна ёлочка.

Бюст Пушкину остался в гордом одиночестве

Всего 10 дней назад в Центральном районе начали огораживать забором сквер Пушкина. Площадку с деревьями и бюстом Пушкина готовили к вырубке деревьев и кустов. Признанные после экспертизы нежизнеспособными насаждения пустили под топор. Сегодня в сквере не осталось ровным счетом ничего. В будущем здесь обещают высадить устойчивые к засухе саженцы. Все прежние в сквере долгие годы стояли без полива, в результате чего и погибли.

— Сегодня в сквере Пушкина подрядчик уже заканчивает разбор старых пешеходных дорожек и бордюров, — сообщает пресс-служба мэрии. — Новые саженцы высадят только тогда, когда наступит благоприятная для этого погода. На месте вырубленных появятся появятся несколько сотен деревьев лиственных и хвойных пород, кустарники, цветники из многолетников и газон.

В мэрии напоминают, что волгоградцы сами одобрили вырубку деревьев, проголосовав за благоустройство поймы реки Царицы и прилегающих склонов. Сквер Пушкина входил в проект благоустройства изначально.

Проведя экспертизу, специалисты пришли к выводу, что 90 деревьев и кустов, окружавшие бюст Пушкина доживают свой век, и с ними нужно срочно распрощаться.

Попрощается сквер Пушкина и со старым асфальтом. При нынешней и прошлой власти, в сквере не вели никаких работ.

— В сквере уже сняли около двух тысяч квадратных метров асфальта с пешеходных зон. До сегодняшнего дня в сквере можно было наблюдать многочисленные трещины и выбоины. Подрядчик разобрал бордюры протяженностью около 190 погонных метров.

Уже на днях подрядчик начнет разбирать старую бетонную лестницу. Вместо нее обещают построить сразу две лестницы для спуска в пойму к интерактивному музею.

— От лестниц к музею специалисты проложат несколько пешеходных дорожек, вдоль которых установят новые фонари. В самом сквере Пушкина появятся тропинки с плиточным покрытием и велодорожки, смонтируют 55 новых светодиодных светильников, установят лавочки и урны.