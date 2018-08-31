В Волгограде в сквере Пушкина демонтируют старые пешеходные дорожки

В волгоградском сквере имени Пушкина начались работы по демонтажу старых пешеходных дорожек, бетонной лестницы, ведущей к пойме реки Царица.

По данным пресс-службы городской администрации, в ходе строительных работ рабочие оборудуют две новые лестницы для спуска к музею «Россия. Моя история», проложат несколько пешеходных дорожек, установят фонари, лавочки. Помимо этого, в сквере сделают велодорожки, смонтируют 55 светодиодных светильников.

Также в парке будет высажено несколько сотен деревьев и кустарников — клены, липы, дубы, ели, сосны, сирень, ива, дерен и другие. Уход за растениями будет осуществляться с помощью системы автоматического орошения.