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В Волгограде в сквере Пушкина демонтируют старые пешеходные дорожки
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В Волгограде в сквере Пушкина демонтируют старые пешеходные дорожки 

АиФ Волгоград + ещё 5 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В волгоградском сквере имени Пушкина начались работы по демонтажу старых пешеходных дорожек, бетонной лестницы, ведущей к пойме реки Царица.
По данным пресс-службы городской администрации, в ходе строительных работ рабочие оборудуют две новые лестницы для спуска к музею «Россия. Моя история», проложат несколько пешеходных дорожек, установят фонари, лавочки. Помимо этого, в сквере сделают велодорожки, смонтируют 55 светодиодных светильников.
Также в парке будет высажено несколько сотен деревьев и кустарников — клены, липы, дубы, ели, сосны, сирень, ива, дерен и другие. Уход за растениями будет осуществляться с помощью системы автоматического орошения.
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