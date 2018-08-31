В Тюменской области планируют создать два новых индустриальных парка

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости . Два новых индустриальных парка создадут в Тюменской области, следует из распоряжения правительства России , опубликованного на его сайте в пятницу.

"Подписанным распоряжением перечень дополнен проектами «индустриальный парк „Богандинский“ и „индустриальный парк „Боровский“, которые реализуются в Тюменской области“, — говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Отмечается, что до 2025 года регион планирует инвестировать средства в создание инфраструктуры этих индустриальных парков. Подчеркивается, что будут созданы новые рабочие места.

В пояснительной записке уточняется, что налоговые поступления и таможенные платежи в федеральный бюджет в результате деятельности резидентов индустриальных парков до 2025 года составят: по проекту „Богандинский“ — около 700 миллионов рублей, по проекту „Боровский“ — более 220 миллионов рублей.