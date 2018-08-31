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В Тюменской области планируют создать два новых индустриальных парка
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В Тюменской области планируют создать два новых индустриальных парка 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Два новых индустриальных парка создадут в Тюменской области, следует из распоряжения правительства России, опубликованного на его сайте в пятницу.
"Подписанным распоряжением перечень дополнен проектами «индустриальный парк „Богандинский“ и „индустриальный парк „Боровский“, которые реализуются в Тюменской области“, — говорится в тексте пояснительной записки к документу.
Отмечается, что до 2025 года регион планирует инвестировать средства в создание инфраструктуры этих индустриальных парков. Подчеркивается, что будут созданы новые рабочие места.
В пояснительной записке уточняется, что налоговые поступления и таможенные платежи в федеральный бюджет в результате деятельности резидентов индустриальных парков до 2025 года составят: по проекту „Богандинский“ — около 700 миллионов рублей, по проекту „Боровский“ — более 220 миллионов рублей.
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