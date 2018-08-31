Участок на шоссе Космонавтов в Перми выпрямят за 288 миллионов рублей

Через год ремонт должен быть сделан

План на ближайшие три года по ремонту проезжей части уже намечен. Нужно починить и построить почти 45 километров дорог. В план входит и шоссе Космонавтов, а точнее его отрезок от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. На этой дороге нередко происходят ДТП.

— Проектом предусмотрена реконструкция четырех разворотных участков шоссе Космонавтов, — сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. — Их построили в период с 2014 по 2016 год. Новые работы по переустройству должны быть выполнены до 31 июля 2019 года.

До этой даты от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино должны выполнить спрямление шоссе. То есть перестроить автомобильную дорогу на участках с большим количеством кривых. Это поможет обеспечить безопасное движение автомобилей.

Для проведения работ уже выбрали подрядчика. Компания пермская — ООО «Асфальтобетонный завод №1». Они оценили стоимость работ в чуть более чем 288 миллионов рублей.

Сама реконструкция отрезка на шоссе Космонавтов началась в 2014 году. Проект стоил 2 миллиарда рублей. Но у подрядчика возникли финансовые сложности и ремонт дороги не закончили.