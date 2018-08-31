Ещё
Участок на шоссе Космонавтов в Перми выпрямят за 288 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.89
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
77.49
+0.01 Золото
1199.90
–0.17 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1595
+0.0156
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Участок на шоссе Космонавтов в Перми выпрямят за 288 миллионов рублей 

59.ru + ещё 5 52 минуты назад
Фото: 59.ru
Через год ремонт должен быть сделан
План на ближайшие три года по ремонту проезжей части уже намечен. Нужно починить и построить почти 45 километров дорог. В план входит и шоссе Космонавтов, а точнее его отрезок от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. На этой дороге нередко происходят ДТП.
— Проектом предусмотрена реконструкция четырех разворотных участков шоссе Космонавтов, — сообщают в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. — Их построили в период с 2014 по 2016 год. Новые работы по переустройству должны быть выполнены до 31 июля 2019 года.
До этой даты от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино должны выполнить спрямление шоссе. То есть перестроить автомобильную дорогу на участках с большим количеством кривых. Это поможет обеспечить безопасное движение автомобилей.
Для проведения работ уже выбрали подрядчика. Компания пермская — ООО «Асфальтобетонный завод №1». Они оценили стоимость работ в чуть более чем 288 миллионов рублей.
Сама реконструкция отрезка на шоссе Космонавтов началась в 2014 году. Проект стоил 2 миллиарда рублей. Но у подрядчика возникли финансовые сложности и ремонт дороги не закончили.
Ранее мы рассказывали о том, что Юрий Трутнев, полпред президента на Дальнем Востоке, в 2017 году приезжал в Пермь с частным визитом и обратил внимание на кривую часть дороги. Её решили выпрямить, весной этого года был представлен проект, тогда его оценили в 250 миллионов рублей.
59.ru: последние новости
Активистам предложили провести митинг против повышения пенсионного возраста на пляже КамГЭС В России предложили создать 14 макрорегионов. Прикамье, Татарстан и Удмуртию планируют объединить На пермской набережной 15 лет не могут достроить торговый центр. Что с ним не так?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне скупают электронику54
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»95
Деньги утекают из России207
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение