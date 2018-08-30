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«Автосервис — 2018» обозначит главные тренды будущего
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«Автосервис — 2018» обозначит главные тренды будущего 

Car.ru + ещё 1 23 минуты назад
Фото: Car.ru
Сегодня при поддержке аналитического агентства «Автостат» и ITEMF Expo стартует конференция «Автосервис — 2018».
На участие в данном мероприятии зарегистрировалось 250 человек. На повестке дня глобальные темы в сфере автосервиса. Будут обсуждаться как текущие проблемы, так и наметки на автосервис будущего.
Ожидаются острые дискуссии по вопросам импорта автозапчастей. Также будет обсуждаться практика работы с восстановленными элементами и узлами на примерах сервиса японских и американских коллег, где давно уже успешно работают с восстановленными запчастями.
Широкая дискуссия ожидается и по кадровой политике. Не для кого не секрет, что с квалифицированным персоналом в российском автосервисе прослеживается буквально кадровый голод.
Наиболее успешные представители российского автобизнеса предложат коллегам свое видение проблемы и методики борьбы с ней.
Поделятся знаниями и приглашенные зарубежные коллеги.
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