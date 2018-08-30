«Автосервис — 2018» обозначит главные тренды будущего

Сегодня при поддержке аналитического агентства «Автостат» и ITEMF Expo стартует конференция «Автосервис — 2018».

На участие в данном мероприятии зарегистрировалось 250 человек. На повестке дня глобальные темы в сфере автосервиса. Будут обсуждаться как текущие проблемы, так и наметки на автосервис будущего.

Ожидаются острые дискуссии по вопросам импорта автозапчастей. Также будет обсуждаться практика работы с восстановленными элементами и узлами на примерах сервиса японских и американских коллег, где давно уже успешно работают с восстановленными запчастями.

Широкая дискуссия ожидается и по кадровой политике. Не для кого не секрет, что с квалифицированным персоналом в российском автосервисе прослеживается буквально кадровый голод.

Наиболее успешные представители российского автобизнеса предложат коллегам свое видение проблемы и методики борьбы с ней.

Поделятся знаниями и приглашенные зарубежные коллеги.