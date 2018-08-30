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На Кубани придорожные ярмарки оборудовали терминалами безналичной оплаты
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На Кубани придорожные ярмарки оборудовали терминалами безналичной оплаты 

Деловая газета. Юг + ещё 1 6 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Краснодарском крае на придорожных ярмарках начала действовать система безналичного расчета. Оплатить покупки банковской картой теперь можно в Краснодаре, Анапе, Северском и Славянском районах, сообщает пресс-служба администрации региона.
«Для удобства покупателей мы предложили организаторам придорожных ярмарок установить терминалы для безналичного расчета», — рассказал глава регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.
Он уточнил, что для внедрения системы безналичного расчета предприниматель заключает договор с банком, а предоставление терминала и его подключение к сетям осуществляется на бесплатной основе. Планируется, что работа по установке терминалов на придорожных ярмарках будет продолжена.
По данным пресс-службы, в регионе действуют до 280 придорожных ярмарок, половина оборудована зонами отдыха для туристов. Вся представленная продукция проходит строгий контроль.
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