На Кубани придорожные ярмарки оборудовали терминалами безналичной оплаты

В Краснодарском крае на придорожных ярмарках начала действовать система безналичного расчета. Оплатить покупки банковской картой теперь можно в Краснодаре, Анапе, Северском и Славянском районах, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Для удобства покупателей мы предложили организаторам придорожных ярмарок установить терминалы для безналичного расчета», — рассказал глава регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Он уточнил, что для внедрения системы безналичного расчета предприниматель заключает договор с банком, а предоставление терминала и его подключение к сетям осуществляется на бесплатной основе. Планируется, что работа по установке терминалов на придорожных ярмарках будет продолжена.

По данным пресс-службы, в регионе действуют до 280 придорожных ярмарок, половина оборудована зонами отдыха для туристов. Вся представленная продукция проходит строгий контроль.