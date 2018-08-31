Гыданские школьники начнут новый учебный год в новой школе

НОВАТЭК совместно с правительством ЯНАО открывают новую школу-интернат на 800 учеников в заполярном селе Гыда.

Она станет важным образовательным и культурным центром Гыданского полуострова. Школа-интернат укомплектована современным оборудованием для обеспечения учебного процесса, проведения культурных и спортивных мероприятий. Есть столовая, медицинский блок, мастерские, лингафонный кабинет, читальный и актовый залы, музей и кинопроекционная, где ученики смогут проявить свои творческие способности и приобщиться к искусству. Проект полностью профинансирован НОВАТЭКом, — сообщили ИА «Север-Пресс» в пресс-центре компании.

«Строительство новой современной школы-интерната в одном из самых отдаленных поселков Ямало-Ненецкого автономного округа является проектом, направленным на повышение уровня жизни коренных народов Крайнего Севера. Образование является базой для раскрытия безграничного потенциала молодежи и развития кадровых ресурсов региона в частности и страны в целом. Наш вклад в социальное развитие способствует росту взаимопонимания и сохранению культурного наследия в основных регионах деятельности компании», — отметил председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон

По словам временно исполняющего полномочия главы Тазовского района Сергея Семерикова, открытие новой школы, уникальной по своим техническим характеристикам, является значимым событием не только для гыданцев, но и всех жителей Тазовского района.

«Учебный корпус, несомненно, станет вторым домом для воспитанников школы-интерната, а также современным образовательным центром и средоточием культурно-спортивной жизни всего села», — сказал он.

ПАО «НОВАТЭК» — один из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. В регионе компания реализует и другие проекты, направленные на социальное развитие региона и оказывает поддержку коренному населению Ямала.