В Казани открылась новая станция метро

Станция метро «Дубравная» открылась в Казани после четырех лет строительства, пишет Inkazan.ru.

Ранее сроки открытия станции неоднократно переносились.

Издание отмечает, что казанский метрополитен в настоящее время состоит из одной ветки протяженностью 8,4 км, на ней расположено 10 станций. Станция «Дубравная» завершила строительство первой линии.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростове-на-Дону принята новая концепция развития метро, предполагающая строительство двух веток метрополитена неглубокого залегания.