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В Казани открылась новая станция метро
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В Казани открылась новая станция метро 

Rambler News Service + ещё 1 46 минут назад
Станция метро «Дубравная» открылась в Казани после четырех лет строительства, пишет Inkazan.ru.
Ранее сроки открытия станции неоднократно переносились.
Издание отмечает, что казанский метрополитен в настоящее время состоит из одной ветки протяженностью 8,4 км, на ней расположено 10 станций. Станция «Дубравная» завершила строительство первой линии.
Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что в Ростове-на-Дону принята новая концепция развития метро, предполагающая строительство двух веток метрополитена неглубокого залегания.
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