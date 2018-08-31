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В Волгограде цыганскому табору отключили воду и свет за неуплату
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В Волгограде цыганскому табору отключили воду и свет за неуплату 

АиФ Волгоград + ещё 4 22 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В поселке Максима Горького приставы совместно с «Концессиями водоснабжения» и ПАО «МРСК Юга» — «Волгоградэнерго» провели рейд по отключению недобросовестных местных жителей за неуплату счетов за коммунальные услуги, за что их «прокляли».
Большая часть домов поселка принадлежат цыганскому табору, за исключением семи русских семей, которые поселились здесь более 12 лет назад, должным образом оформив документы на дома и коммуникации.
«Всего в поселке документы на землю и собственность есть у 94 владельцев домов. Остальные домовладения, их около 40, официально не оформлены, а значит, построены незаконно. Но все они подключены к коммунальным сетям в обход закона, а их владельцы крадут ресурсы: свет, воду, газ, — у своих соседей», — заявили в пресс-службе «Концессий водоснабжения».
Владельцы легальных домов не раз жаловались на то, что из-за незаконных врезок в поселке упал напор воды, постоянно скачет напряжение в электросети, а некоторые особо нелегалы ухитряются врезаться в их частную канализацию. «Практически ни у кого в цыганских домах нет септиков, и все канализационные отходы сливаются прямо на землю, в огороды, отчего летом в поселке стоит удушающий смрад», — подчеркивают в пресс-службе.
Задолженность только за воду у цыган составляет 600 тысяч рублей. По словам коммунальщиков, платить за нее и остальные коммунальные услуги они отказываются не из-за безденежья. У должников есть Porsche Cayenne и телефоны iPhone последней модели.
В результате рейда коммунальщикам удалось получить 74 тысячи рублей за задолженность.
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