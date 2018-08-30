Медведев призвал ускорить внедрение разработок РФ в цифровые технологии

ГОРКИ, 30 авг — РИА Новости . Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить внедрение цифровых технологий с использованием российских разработок, а также подключить отдаленные территории к интернету через сеть отечественных спутников.

"Нужно ускорить внедрение цифровых технологий с использованием преимущественно российских разработок. Это вопрос национальной безопасности", — заявил Медведев на совещании о финансировании промышленности, транспорта, цифрового развития и ТЭК.

Он также отметил, что отдаленные российские села и города должны быть подключены к интернету через сеть российских спутников.

"Во-вторых, завершить строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных пунктов. Необходимо, чтобы удаленные небольшие города, поселки Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получили устойчивый доступ к интернету через сеть российских спутников", — сказал глава кабмина.

Говоря о цифровом развитии он отметил, что в России растут объемы электронной торговли, а запущенная с нуля платежная система «Мир» застраховала страну от серьезных рисков.

Медведев также назвал очень важным оснащение дорог «цифровыми интеллектуальными системами, которые позволяют контролировать и анализировать потоки».