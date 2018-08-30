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В Адыгее в 2018 году откроется реконструированная лестница на «Мэздах»
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В Адыгее в 2018 году откроется реконструированная лестница на «Мэздах» 

АиФ — Юг 36 минут назад
Фото: АиФ – Юг
После посещения стройплощадки Лицея №35 глава республики Мурат Кумпилов ознакомился с ходом реконструкции лестницы, ведущей к лесопарковой зоне отдыха в районе «Мэздах».
С советских времен эта 45-метровая лестница считалась одной из достопримечательностей Майкопа. Она придавала неповторимый архитектурный колорит облику города, а ее смотровые площадки пользовались популярностью у жителей и гостей республиканской столицы.
Однако, с течением времени, лестница была закрыта. По оценкам специалистов, ошибки, допущенные в проектировании, привели объект к аварийному состоянию.
В рамках программы развития рекреационных зон продолжается включение почти 500 га лесного фонда за рекой Белой в генплан города Майкопа. Лесопарковую зону планируется использовать для массового отдыха. По инициативе Главы республики Мурата Кумпилова данная территория стала рассматриваться как инвестиционная площадка. Было решено с участием бизнеса реконструировать имеющиеся и создать новые объекты для отдыха.
Глава республики ознакомился с ходом реконструкции и, в общении с руководством подрядной организации, особо обратил внимание на качество работ.
«Этот объект давно ждут горожане, любители физкультуры и активного отдыха. Проделана определенная работа по привлечению средств на реализацию этого проекта, и очень важно эффективно их использовать. Здесь все необходимо сделать качественно, надежно и аккуратно, чтобы лестница снова стала достопримечательностью города», — отметил Мурат Кумпилов.
На сегодняшний день строителями совершен демонтаж старых ступеней, укреплен фундамент и приняты инженерные решения по защите лестницы от сточных вод. Из 686 ступеней уложено 578, оборудовано 19 пролетов. Планируется покрытие ступеней специальным влагостойким материалом и установка фонарного освещения. У основания сооружения, на прилегающей территории, также будут установлены фонари, проведено озеленение, обустроены пешеходные дорожки и зоны отдыха на площади более 1,2 тыс. кв. метров. Срок сдачи объекта — первая половина октября. После завершения строительства, данная территория будет включена в общий пешеходный маршрут, который соединит городской парк с лесной зоной отдыха «Мэздах».
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