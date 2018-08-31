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Столичное УФАС рассмотрело около 15 дел о нарушениях закона о ЧМ во время проведения мундиаля
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Столичное УФАС рассмотрело около 15 дел о нарушениях закона о ЧМ во время проведения мундиаля 

Агентство «Москва» + ещё 1 46 минут назад
Фото: ГТРК "Мурман"
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве рассмотрело около 15 дел, связанных с нарушением закона о проведении чемпионата мира по футболу, во время мундиаля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Армена Ханяна.
«За все время проведения чемпионата мира по футболу мы рассмотрели около 15 дел, связанных с нарушением закона «О проведении чемпионата мира по футболу в России». И это только то, что касается Москвы. При этом нарушителями были признаны не только такие крупные компании, как Oriflame, «Райффайзенбанк», «Папа Джонс», но и предприятия малого и среднего бизнеса», — пояснил А. Ханян.
Так, одно из вынесенных решений касается клинико-диагностической лаборатории KDL. Лаборатория сообщила о скидках на медицинские анализы на время проведения чемпионата. Компания была признана виновной в осуществлении «любых видов маркетинга, призванных сформировать у потребителя представление о FIFA без разрешения FIFA». Кроме того, акция могла ввести потребителей в заблуждение относительно причастности компании к FIFA.
Также столичное УФАС вынесло решение в отношении компании «Ручка клуб» за копирование символики FIFA. На сайте компании были размещены изображения шести видов ручек с дизайном символики чемпионата, поэтому потребители могли решить, что компания причастна к деятельности FIFA, что не соответствует действительности. Другая компания — «Русские бани» — была признана виновной в использовании официальных символов FIFA, в том числе, официального символа чемпионата Забиваки. Компания Oneaero, запустившая розыгрыш в социальных сетях пяти бесплатных билетов на финальную часть чемпионата, была признана нарушившей закон «О проведении чемпионата мира по футболу в России» по п. 7 ч. 1 ст. 20.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний-нарушителей к административной ответственности. Им грозят штрафы в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
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