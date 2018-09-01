На Нововоронежской АЭС-2 начали проверку нового энергоблока

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости . Последний крупный этап пуско-наладочных работ, так называемая горячая обкатка, начат на новом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 перед пуском его реакторной установки, запланированным на декабрь нынешнего года, сообщила пресс-служба АО «Инжиниринговая компания „АСЭ“.

Горячая обкатка — это комплекс операций, имитирующих эксплуатацию энергоблока, в ходе которых будет подтверждена его готовность к загрузке ядерного топлива в реактор.

В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. После завершения этапа горячей обкатки пройдет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки, по результатам которой будет проведена целевая инспекция Ростехнадзора с целью подтверждения готовности энергоблока к физическому пуску, начало которого запланировано на декабрь текущего года, отмечается в сообщении.