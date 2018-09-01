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На Нововоронежской АЭС-2 начали проверку нового энергоблока
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На Нововоронежской АЭС-2 начали проверку нового энергоблока 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Последний крупный этап пуско-наладочных работ, так называемая горячая обкатка, начат на новом энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 перед пуском его реакторной установки, запланированным на декабрь нынешнего года, сообщила пресс-служба АО «Инжиниринговая компания „АСЭ“.
Горячая обкатка — это комплекс операций, имитирующих эксплуатацию энергоблока, в ходе которых будет подтверждена его готовность к загрузке ядерного топлива в реактор.
В ходе горячей обкатки специалисты проверят работоспособность основного оборудования энергоблока на соответствие требованиям по эксплуатации и безопасности. После завершения этапа горячей обкатки пройдет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки, по результатам которой будет проведена целевая инспекция Ростехнадзора с целью подтверждения готовности энергоблока к физическому пуску, начало которого запланировано на декабрь текущего года, отмечается в сообщении.
Нововоронежская АЭС — филиал АО „Концерн Росэнергоатом“ (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации „Росатом“). Станция расположена на берегу реки Дон в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Каждый из пяти реакторов станции является головным — прототипом серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 году, второй — в 1969 году, третий — в 1971 году, четвертый — в 1972 году, пятый — в 1980 году. Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС (по другой классификации — энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2) начал выработку электроэнергии в августе 2016 года, в промышленную эксплуатацию был сдан в конце февраля 2017 года.
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