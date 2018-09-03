На Нововоронежской АЭС-2 стартовала «горячая» обкатка оборудования

1 сентября 2018 года на энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 (№7 НВАЭС) началась «горячая» фаза холодно-горячей обкатки (ХГО) оборудования, которая должна подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки уже в проектных режимах на рабочих параметрах. Это — важнейший этап пусконаладочных работ, предшествующий физическому пуску.

Холодно-горячая обкатка началась 1 августа 2018 года, это последняя крупная технологическая операция на энергоблоке, предшествующая этапу физического пуска и проводится для подтверждения его надежной и безопасной эксплуатации.

На этапе «холодной» фазы ХГО специалисты уже успешно провели 68 тепло-гидравлических испытаний систем и оборудования энергоблока. Следующий шаг — малая ревизия основного оборудования — продолжался 15 суток. Выполнено наложение тепловой изоляции и подготовка оборудования к пусконаладочным работам для проведения «горячей» фазы ХГО.

«В период «горячей» обкатки мы планируем провести 144 испытания на горячей воде, — сообщил заместитель главного инженера по сооружению новых блоков Владимир Казанский. — Согласно графику пусконаладочных работ, «горячий» этап продлится около 50 суток, в течение которых специалисты обкатают на горячих параметрах (температура теплоносителя 280 градусов Цельсия и давление 16,0 Мпа) четыре главных циркуляционных насоса, проверят электропитание собственных нужд, продуют собственным паром главные паропроводы, проведут комплексные испытания систем безопасности, системы управления и защиты реактора. Поэтапное выполнение испытаний позволит убедиться, что работа энергоблока будет надежной и безопасной в течение всего периода эксплуатации».

Таким образом, успешная реализация холодно-горячей обкатки оборудования будет означать завершение одного из последних этапов перед подготовкой к физическому пуску 2-го инновационного энергоблока поколения «3+» Нововоронежской АЭС.

Инновационные энергоблоки поколения «3+» имеют улучшенные технико-экономические показатели, обеспечивающие абсолютную безопасность при эксплуатации. В них использованы самые передовые достижения и разработки. Главной особенностью проекта ВВЭР-1200 является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, делающих станцию максимально устойчивой к внешним и внутренним воздействиям. Характерная особенность пассивных систем — это их способность работать в ситуации отсутствия энергоснабжения и без участия оператора. В частности, на блоке с реактором ВВЭР-1200 используются: «ловушка расплава» — устройство, служащее для локализации расплава активной зоны ядерного реактора; система пассивного отвода тепла через парогенераторы (СПОТ), призванная в условиях отсутствия всех источников электроснабжения обеспечивать длительный отвод в атмосферу тепла от активной зоны реактора и др.