В Минздраве Подмосковья подвели итоги первой половины 2018 года

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости . В Министерстве здравоохранения Московской области прошло заседание Коллегии, которое провел министр ведомства Дмитрий Марков . Об этом сообщил телеканал «360».

В ходе заседания обсудили качество и доступность медицинских услуг, подвели итоги первого полугодия и обозначили задачи на новый сезон. Дмитрий Марков заявил, что с начала 2018 года были зафиксированы неплохие показатели по онкологической смертности.

"Стабилизировали данный показатель, считаем, что вышли на хороший показатель по Российской Федерации. То же самое по кардиологии. Надо работать над общей смертностью. К сожалению, есть, особенно в пожилом возрасте, определенные тенденции", — сказал министр.

По словам Маркова, в текущем году в учреждения здравоохранения начали поставку новых карет скорой помощи, оборудования ультразвуковой диагностики и других объектов.