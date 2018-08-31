Ещё
В Минздраве Подмосковья подвели итоги первой половины 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.89
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
77.49
+0.01 Золото
1199.90
–0.17 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1595
+0.0156
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

В Минздраве Подмосковья подвели итоги первой половины 2018 года 

РИА Новости + ещё 1 12 минут назад
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Министерстве здравоохранения Московской области прошло заседание Коллегии, которое провел министр ведомства Дмитрий Марков. Об этом сообщил телеканал «360».
В ходе заседания обсудили качество и доступность медицинских услуг, подвели итоги первого полугодия и обозначили задачи на новый сезон. Дмитрий Марков заявил, что с начала 2018 года были зафиксированы неплохие показатели по онкологической смертности.
"Стабилизировали данный показатель, считаем, что вышли на хороший показатель по Российской Федерации. То же самое по кардиологии. Надо работать над общей смертностью. К сожалению, есть, особенно в пожилом возрасте, определенные тенденции", — сказал министр.
По словам Маркова, в текущем году в учреждения здравоохранения начали поставку новых карет скорой помощи, оборудования ультразвуковой диагностики и других объектов.
Во втором полугодии областному Минздраву предстоят работы по кадровой службе, завершение намеченных планов и «шлифовка» клинических показателей. Дмитрий Марков также заявил, что до конца года на территории региона начнут работу 65 фельдшерско-акушерских пунктов.
Последние новости
Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе Вводится идеальная диктатура: репрессии уже начались Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне скупают электронику54
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»95
Деньги утекают из России207
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение