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Володин: Объекты, проданные по заниженной стоимости должны быть возвращены
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Володин: Объекты, проданные по заниженной стоимости должны быть возвращены 

АиФ + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ
Председатель Государственной Думы в ходе разговора поддержал позицию губернатора Саратовской области в вопросах, связанных с возвращением в муниципальную собственность объектов социальной сферы города Вольска, проданных муниципальной властью по заниженной стоимости и высказался за использование этих объектов в интересах горожан.
В частности, территорию Вольской городской детской больницы 1890-1900 г.г. постройки (учитывая, что при поддержке Вячеслава Володина в 2017 году было построено новое здание Вольской детской больницы) в случае ее возврата, можно было бы использовать под строительство школы современного типа, учитывая, что большинство общеобразовательных учреждений города Вольска располагаются в старых зданиях.
Здание старого родильного дома города Вольска (учитывая, что в 2008 году по инициативе Вячеслава Володина в городе Вольске был построен Перинатальный центр) в случае его возврата, можно было бы реконструировать и использовать под жилье для молодых врачей. «Это хорошая возможность для того, чтобы привлечь молодых врачей, ведь на сегодня их дефицит составляется порядка 50 процентов» — сказал Вячеслав Володин.
Здание детской поликлиники, проданного администрацией Вольского района в 2005 году за 2,5 млн рублей и в настоящее время стоящий заколоченным (учитывая, что при помощи Вячеслава Володина было построено новое здание детской поликлиники) в случае его возврата, можно было бы использовать для размещения отделения городской школы искусств, она переполнена и есть обращение со стороны жителей города о необходимости ее расширения.
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