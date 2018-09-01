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Пенсионерка из Соснового Бора получала три пенсии в двух странах
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Пенсионерка из Соснового Бора получала три пенсии в двух странах 

Ivyborg.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Жительница города Сосновый Бор осуждена за мошенничество при получении выплат. Она оформила и получала пенсию в Узбекистане, Сосновом Бору и Белгородской области.
Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Прокуратуры Ленобласти, 21 августа вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении женщины совершившей мошенничество при получении выплат.
Гражданка 1939 года рождения, ранее проживала и работала на территории Республики Узбекистан. В 1994 году она оформила пенсию в соответствии с законодательством.
В том же году она зарегистрировалась на территории Соснового Бора Ленобласти и оформила пенсию уже в Российской Федерации, умолчав факт получения пенсии в Узбекистане.
Через два года подсудимая зарегистрировалась на территории Белгородской области и вновь оформила пенсию, также умолчав факт получения ее Сосновом Бору.
Путем мошенничества с 1994 года по прошлый год подсудимой похищены денежные средства, принадлежащие Пенсионному фонду РФ, на общую сумму 1 млн 252 тыс. руб.
Пенсионерка полностью признала свою вину.
Суд признал ее виновной, но с учетом пожилого возраста подсудимой назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
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