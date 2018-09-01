Пенсионерка из Соснового Бора получала три пенсии в двух странах

Жительница города Сосновый Бор осуждена за мошенничество при получении выплат. Она оформила и получала пенсию в Узбекистане, Сосновом Бору и Белгородской области.

Как сообщили ivbg.ru в пресс-службе Прокуратуры Ленобласти, 21 августа вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении женщины совершившей мошенничество при получении выплат.

Гражданка 1939 года рождения, ранее проживала и работала на территории Республики Узбекистан. В 1994 году она оформила пенсию в соответствии с законодательством.

В том же году она зарегистрировалась на территории Соснового Бора Ленобласти и оформила пенсию уже в Российской Федерации, умолчав факт получения пенсии в Узбекистане.

Через два года подсудимая зарегистрировалась на территории Белгородской области и вновь оформила пенсию, также умолчав факт получения ее Сосновом Бору.

Путем мошенничества с 1994 года по прошлый год подсудимой похищены денежные средства, принадлежащие Пенсионному фонду РФ , на общую сумму 1 млн 252 тыс. руб.

Пенсионерка полностью признала свою вину.

Суд признал ее виновной, но с учетом пожилого возраста подсудимой назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.