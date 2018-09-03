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ФАС поручила Роснедрам прописать требования для создания списка региональных участков недр
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ФАС поручила Роснедрам прописать требования для создания списка региональных участков недр 

ТАСС + ещё 1 22 минуты назад
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Федеральному агентству по недропользованию (Роснедрам) из-за отсутствия регламентированного порядка утверждения перечня участков недр местного значения на уровне субъектов и потребовала разработать его до 1 октября, сообщает антимонопольное ведомство.
Как отмечается, в соответствии с текущей редакцией закона «О недрах», органы государственной власти субъектов РФ готовят перечни участков недр местного значения, права на которые в том числе могут передаваться без торгов. При этом Роснедра устанавливают порядок подготовки, рассмотрения и согласования этих перечней, опираясь на соответствующий приказ.
"Соответствующий приказ определяет форму перечня участков недр местного значения, его содержание, а также исчерпывающие случаи отказа Роснедр в согласовании этих перечней. При этом приказ агентства не регламентирует саму процедуру подготовки перечней. В частности, отсутствуют нормы, определяющие последовательность действий органов региональной власти при включении участков недр в проекты перечней, отсутствуют основания для формирования таких перечней, требования к информированию широкого круга лиц о перечне участков недр местного значения", — говорится в сообщении ФАС России.
По мнению антимонопольного органа, отсутствие регламентированного порядка утверждения перечня участков недр местного значения на уровне субъекта делает процедуру их утверждения непрозрачной, и как следствие, закрытым сам процесс их предоставления.
"Неурегулированность вопроса подготовки перечня участков недр местного значения может создавать барьеры доступа к этим ресурсам. (…) Порядок подготовки перечней участков недр, которые впоследствии могут быть предоставлены без торгов, должен быть регламентирован, доступен и понятен для всех лиц", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.
Согласно предупреждению ФАС, Роснедра до 1 октября должны установить требования, по которым субъекты должны формировать перечни участков недр местного значения на своих территориях.
"Бездействие агентства может привести к ограничению конкуренции при предоставлении в регионах прав на участки недр местного значения", — отмечает антимонопольная служба.
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