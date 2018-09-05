В Башкортостане утром зафиксировали землетрясение

Сегодня утром, 5 сентября, на территории Башкирии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Уфе, Салаватском и Белорецком районах. Об этом сообщили в МЧС республики.

Землетрясение произошло на Урале в 133 км к востоку столицы республики, пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Магнитуда подземных толчков составила 5,5, очаг расположился на глубине 10 км. О возможных разрушениях в официальных сообщениях ведомств речи не идет.