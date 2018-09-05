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В Башкортостане утром зафиксировали землетрясение
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В Башкортостане утром зафиксировали землетрясение 

ProOren + ещё 2 32 минуты назад
Фото: ProOren
Сегодня утром, 5 сентября, на территории Башкирии произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Уфе, Салаватском и Белорецком районах. Об этом сообщили в МЧС республики.
Землетрясение произошло на Урале в 133 км к востоку столицы республики, пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Магнитуда подземных толчков составила 5,5, очаг расположился на глубине 10 км. О возможных разрушениях в официальных сообщениях ведомств речи не идет.
В республиканском МЧС уточняют, что на данный момент угрозы населению нет.
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