В Хабаровском крае служащая банка семь лет не брала отпуск, чтобы без нее не вскрылась недостача

Суд Солнечного района Хабаровского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей филиалом банка в одном из поселков Солнечного муниципального района. Фигурантка признана виновной в присвоении вверенного ей имущества в особо крупном размере, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что в период с января 2011 года по декабрь 2017-го заведующая филиалом похищала со счетов вкладчиков вверенные ей банком денежные средства. Для сокрытия недостачи она вносила в расходные документы недостоверные сведения, а также семь лет не ходила в отпуск, чтобы ее не замещал другой сотрудник, который мог выявить недостачу денег на счетах вкладчиков. За указанный период подсудимая похитила со счетов клиентов банка более 15 млн рублей.

Похищенные денежные средства она тратила на собственные нужды: ремонтировала автомобиль и квартиру, меняла окна, а часть денег одалживала жителям поселка, указывают правоохранители.