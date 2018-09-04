Ещё
Рогозин утвердил план «Роскосмоса» по противодействию коррупции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.25
$
68.45
78.95
79.14
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
78.43
–0.55 Золото
1194.72
+0.05 РТС
1080.69
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1557
–0.0014
21.08
1.1571
03.09
29.08
24.08

Рогозин утвердил план «Роскосмоса» по противодействию коррупции 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утвердил план госкорпорации по противодействию коррупции на период с 2018 по 2020 год, соответствующий документ размещен во вторник на сайте Роскосмоса.
План в числе прочего предусматривает проведение проверок руководства предприятий корпорации, публикацию в интернете отчетов о доходах предприятий «Роскосмоса» и их руководителей, мониторинг коррупционных рисков при проведении госзакупок.
При этом в качестве источника информации о фактах коррупции в «Роскосмосе» планируется использовать в том числе публикации СМИ.
Ранее Рогозин, вступив на новую должность (прежде он занимал пост вице-премьера РФ, курировавшего оборонную и ракетно-космическую отрасли), пообещал избавить «Роскосмос» от «бездельников и интриганов» — тех, кто «путает свою шерсть с государственной».
Последние новости
В реальном Крыму все немного по-другому Нам грозит "заговор рыцарей Истины". Они не пожалеют ни Европы, ни РФ Пуля не дура: почему тульскую МЦ считают лучшей бесшумной винтовкой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ испугался за будущее рубля184
Россия оставляет доллар на задворках истории710
«Положить на стол»: Банк России готовит сюрприз1
Россиян ждет резкий рост цен595
Каким станет доллар после введения санкций США26
Видео
01:00
ЦБ испугался за будущее рубля
Экономика
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
03:38
У россиян закончились деньги
Личный счет
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:39
Кто виноват в подорожании хлеба в России
Экономика Статьи
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
02:13
Российский мегапроект оказался на грани срыва
Экономика
00:30
Россия оставляет доллар на задворках истории
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение