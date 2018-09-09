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Китайские инвестиции в ДФО составляют 7%, заявил Трутнев
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Китайские инвестиции в ДФО составляют 7%, заявил Трутнев 

РИА Новости + ещё 19 9 сентября 2018
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке составляет 7%, сказал журналистам полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Сегодня Китай основной внешний партнер в России на Дальнем Востоке. Объем китайских инвестиций составляет 7% от общего объема инвестиций. Мы сотрудничаем практически по большинству направлений: инфраструктура, сельское хозяйство и переработка природных ресурсов", — рассказал Трутнев.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.
МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.
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