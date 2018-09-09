Китайские инвестиции в ДФО составляют 7%, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости . Объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке составляет 7%, сказал журналистам полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

"Сегодня Китай основной внешний партнер в России на Дальнем Востоке. Объем китайских инвестиций составляет 7% от общего объема инвестиций. Мы сотрудничаем практически по большинству направлений: инфраструктура, сельское хозяйство и переработка природных ресурсов", — рассказал Трутнев.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября.

МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.