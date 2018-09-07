Восточный экономический форум. Каким будет разворот на Восток?

7 сентября в 12:00 в пресс-центре « Парламентской газеты » состоится круглый стол «Восточный экономический форум. Каким будет разворот на Восток?»

С 11 по 13 сентября во Владивостоке пройдёт IV Восточный экономический форум. Тема форума — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

Важной составляющей форума, как ожидается, станет дискуссия в рамках тематического блока «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества».

Предполагается, что на ней участники обсудят такие вопросы, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, возрастающая роль старых и новые транспортные коридоры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов мирового океана и многое другое.

— Как сегодня развивается восточный вектор российской экономики?

— Какова роль России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове?

— В чём могут заключаться новые возможности для России в рамках инфраструктурных изменений в АТР?

К участию также приглашены:

— ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН , кандидат философских наук Ким Ен Ун — старший научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Юлия Александровна Крячкина

— заместитель директора по энергетическому направлению Фонд «Институт энергетики и финансов» Алексей Михайлович Белогорьев

Приглашаются СМИ!

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