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Восточный экономический форум. Каким будет разворот на Восток?
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Восточный экономический форум. Каким будет разворот на Восток? 

Парламентская газета + ещё 6 7 сентября 2018
Фото: Парламентская газета
7 сентября в 12:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» состоится круглый стол «Восточный экономический форум. Каким будет разворот на Восток?»
С 11 по 13 сентября во Владивостоке пройдёт IV Восточный экономический форум. Тема форума — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
Важной составляющей форума, как ожидается, станет дискуссия в рамках тематического блока «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества».
Предполагается, что на ней участники обсудят такие вопросы, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, возрастающая роль старых и новые транспортные коридоры в Азиатско-Тихоокеанском регионе, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов мирового океана и многое другое.
— Как сегодня развивается восточный вектор российской экономики?
— Какова роль России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове?
— В чём могут заключаться новые возможности для России в рамках инфраструктурных изменений в АТР?
К участию также приглашены:
— первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Владимир Михайлович Джабаров
— ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований РАН, кандидат философских наук Ким Ен Ун  — старший научный сотрудник Центра Азии и АТР РИСИ Юлия Александровна Крячкина
— заместитель директора по энергетическому направлению Фонд «Институт энергетики и финансов» Алексей Михайлович Белогорьев
Приглашаются СМИ!
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail: n.stukova@pnp.ru
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