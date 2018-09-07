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РФ обсуждает возможность и объем компенсации Белоруссии за налоговый маневр
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РФ обсуждает возможность и объем компенсации Белоруссии за налоговый маневр 

РИА Новости + ещё 4 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Возможность и механизм компенсации потерь Белоруссии из-за завершения налогового маневра в России обсуждаются, решение будет принято на высшем уровне, сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов.
В 2019–2024 годах в России будет завершен так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли. Суть маневра заключается в постепенном повышении ставки НДПИ и обнулении экспортных пошлин. Это предполагает два существенных последствия для Белоруссии: подорожает импортируемая из России нефть и упадут доходы белорусского бюджета от экспортных пошлин.
"От налогового маневра Белоруссия теряет. Дальше я думаю, на самом высоком уровне будет приниматься решение о возможности компенсации и объеме этих компенсаций. Но если это решение будет принято, то это должно быть произведено исключительно из бюджета в бюджет, то есть, не может быть такого, что российский бюджет будет компенсировать что-то НПЗ Белоруссии", — сказал Сазанов.
По его словам, Минфин РФ уже просчитал, сколько Белоруссия потеряет от маневра. «Основные потери белорусской стороны произойдут в результате удорожания стоимости нефти», — отметил Сазанов. «Белорусы ставили вопрос компенсации, но решение, будем ли мы им компенсировать и сколько, будет приниматься на самом высоком уровне, пока таких решений нет», — подчеркнул Сазанов.
Ранее замглавы министерства финансов Белоруссии Дмитрий Кийко отмечал, что ведомство оценивает потери бюджета страны из-за налогового маневра примерно в 300 миллионов долларов в 2019 году. В связи с этим он рассказал о планах провести переговоры с РФ по поводу путей компенсации негативного влияния на белорусскую экономику. Позже министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Белоруссия и Россия договорились до конца года отработать компенсационный механизм для белорусской экономики в связи с налоговым маневром в РФ.
РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» является генеральным информационным агентством третьего Московского финансового форума.
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