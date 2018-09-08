Моряки «Шквала» спасены

Экипажа буксира, потерпевшего бедствие у берегов Крыма, спасен. Среди моряков пострадавших нет.

"В 11.17 сухогруз «Сарыч» поднял на борт экипаж малого буксира «Шквал» в количестве семи человек", — сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что в море в двух километрах от Керчи терпит бедствие малый буксир «Шквал». Судно заливало дождем, капитан судна просил помощи о снятии экипажа в количестве семи человек.

В 7.25 экипаж все же был вынужден покинуть судно и на спасательном плоту в полном составе начал дрейф в сторону мыса Такиль полуострова Крым.

Плот с людьми был обнаружен спасателями в 10.35. Экипаж был цел, однако спасатели поначалу не могли его эвакуировать из-за высоких волн на море — в районе поиска идет сильный дождь, волнение моря четыре-пять баллов, порывистый ветер до 20 метров в секунду.