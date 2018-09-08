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Моряки «Шквала» спасены
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Моряки «Шквала» спасены 

Вести.Ru + ещё 22 8 сентября 2018
Фото: Вести.Ru
Экипажа буксира, потерпевшего бедствие у берегов Крыма, спасен. Среди моряков пострадавших нет.
"В 11.17 сухогруз «Сарыч» поднял на борт экипаж малого буксира «Шквал» в количестве семи человек", — сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось, что в море в двух километрах от Керчи терпит бедствие малый буксир «Шквал». Судно заливало дождем, капитан судна просил помощи о снятии экипажа в количестве семи человек.
В 7.25 экипаж все же был вынужден покинуть судно и на спасательном плоту в полном составе начал дрейф в сторону мыса Такиль полуострова Крым.
Плот с людьми был обнаружен спасателями в 10.35. Экипаж был цел, однако спасатели поначалу не могли его эвакуировать из-за высоких волн на море — в районе поиска идет сильный дождь, волнение моря четыре-пять баллов, порывистый ветер до 20 метров в секунду.
Сейчас решается вопрос доставки экипажа на берег. По погодным условиям от помощи вертолетов МЧС пришлось отказаться. Скорее всего, для этих целей удастся задействовать катер.
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