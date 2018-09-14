Rebelión (Испания): Вьетнам выбирает Мариэль

«Наши отношения основываются на большой дружбе, традиционном единстве, взаимном доверии, открытости. Они — символ эпохи и неоценимое достояние обеих стран. Результат огромного труда президентов Хо Ши Мина и Фиделя Кастро , нескольких поколений народов наших стран», — подчеркнул вьетнамский посол на Кубе Нгуен Трун Чанг.

За последние месяцы особенно после визита на Кубу в марте нынешнего года Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, были подписаны 22 соглашения и договора о сотрудничестве, охватывающие почти все сферы. Наши традиционные отношения солидарности и всестороннего сотрудничества поднялись на новые высоты.

В сентябре 2018 года наши страны проведут множество мероприятий в различных провинциях в ознаменование 45-й годовщины исторического визита во Вьетнам Фиделя Кастро, первого и единственного главы иностранного государства, прибывшего в сентябре 1979 года в освобождённые районы Южного Вьетнама после подписания Парижских мирных соглашений, что подтверждает жизненную силу и динамизм этих братских отношений. Исходя из этого, мы назвали 2018 год «Годом Вьетнама и Кубы».

Политические отношения также являются отражением нашего взаимного доверия и способствуют развитию двустороннего сотрудничества, играющего все большую роль в развитии наших стран. Посол отметил, что его страна правдиво и откровенно рассказывает об успехах и трудностях модернизации во Вьетнаме. Куба придает большое значение обмену опытом в области модернизации (административные механизмы, акционерные общества, валютные и финансовые вопросы, экономическая дипломатия, превентивные меры, организация государственного аппарата, вопросы безопасности и обороны).

Далее Нгуен Трун Чанг отметил, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество успешно развивается. Вьетнам стал вторым по величие торговым партнером Кубы в Азии. Некоторые вьетнамские бизнесмены участвуют в развитии туристической инфраструктуры, в частности, строят пятизвёздочные отели, заводы по производству стройматериалов, стиральных порошков, одноразовых пеленок. Все это привело к тому, что торговый баланс между двумя странами, в настоящее время составляющий порядка 260 миллионов долларов в год, к 2020 году достигнет 500 миллионов.

Как заявил дипломат, Вьетнам будет оказывать Кубе неизменную поддержку в вопросе снятия американской торговой блокады. Вьетнам также выступает за то, чтобы избрать Гавану членом Совета по правам человека на период 2021-2023. Куба заверила, что будет голосовать за переизбрание Вьетнама членом Совбеза ООН

Говоря об Особой экономической зоне Мариэль, Трун Чанг заявил, что иностранные инвестиции пользуются там определенными льготами по сравнению с другими местами.

Благодаря этой благоприятным условиям, за прошедшие годы эту зону посетило множество делегаций вьетнамских деловых кругов, чтобы на месте ознакомится с положением дел, а также осуществить конкретные инвестиционные проекты вьетнамских предприятий. Среди них можно упомянуть совместное предприятие Сушель ТБВ (Suchel TBV) с вьетнамским Тай Бинь (Thai Binh). А также проект «ВиМариэль» (ViMariel), осуществляемый вьетнамским предприятием «Вигласера» (Viglacera), внесшего 100% капитала.

В этот проект вложено 17,6 миллионов долларов с целью развития объектов промышленной зоны. Он включает в себя транспортную инфраструктуру, коммуникации, склады с горючим, водоснабжение 160 гектаров в зоне А в течение 50 лет. После того, как будет налажена инфраструктура, какое-то время основные усилия будут направлены на привлечение иностранного капитала в такие сферы как наукоёмкое производство, производство стройматериалов, электронику и другие отрасли, необходимые для экономического развития Кубы.

Несмотря на то, что торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество растет с каждым годом, оно все еще не соответствует уровню политических отношений и реальным возможностям наших стран. «В дальнейшем, сторонам следует углубить отношения и еще более повысить эффективность торгово-экономических связей. Обеим странам следует создавать всё более благоприятные условия для того, чтобы кубинские и вьетнамские инвесторы закрепились на наших рынках, обладая всеми льготами и преференциями, направленными на создание благоприятного климата в столь приоритетных отраслях как энергетика, телекоммуникации, туризм, строительство, медицина, агропром, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, грузовые перевозки, биотехнологии, — сказал посол.

Касаясь развития вьетнамской экономики, посол указал, что после начала периода модернизации и открытости (1986) экономика достигла высочайших темпов роста (в среднем на 7,3% годовых с 1990 по 2003). Пережив период замедления темпов роста в конце 2010 года (всего 6% годовых), она стала постепенно набирать темпы: 2015 (6,68%); 2016 (6,21%) и в 2017 (6,81%). Как следствие, по показателю привлекательности для ведения бизнеса Вьетнам поднялся на 14 позиций в мировой экономике (с 82-й позиции поднялся на 68 в списке из 190 стран). Прогнозы на 2018 год положительные.

Вьетнам добился внушительных успехов в экономическом развитии. Это стало возможным благодаря усилиям всей политической системы, бизнес-сообщества, народа, а также стратегическому курсу Компартии Вьетнама на модернизацию экономики, повышению производительности труда, качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности. Эффективно осуществлялась международная экономическая интеграция, совершенствовались механизмы рыночной экономики на основе принципов социализма, модернизировались, обновлялись и перестраивались государственные предприятия. Получило развитие частное предпринимательство, ставшее одним из важных двигателей экономики.

Среди основных вызовов Трун Чанг указал на значительный государственный долг, недостаточные темпы роста, невысокую производительность труда, макроэкономику, зависящую от многих факторов нестабильности. Существует угроза старения населения, экологические проблемы, изменение климата, необходимость обеспечения энергетической безопасности. Необходимо улучшить предпринимательский и инвестиционный климат. Посол указал также на непредсказуемый и сложный характер развития обстановки в мире и в регионе, опасность нового мирового экономического кризиса, реэкспорт, протекционизм в торговле, признаки торговой войны между США и Китаем. Недостатки собственной экономики были обозначены, но если они не будут быстро преодолены, то отрицательно скажутся на вьетнамской экономике в среднесрочной перспективе.

В завершение Трун Чанг подчеркнул, что перед правительством стоит задача дать решительный ответ на эти вызовы для поддержания макроэкономической стабильности, не стремясь достичь экономического роста любой ценой. Правительству необходимо направить свою деятельность на усиление конструктивной роли предприятия как центра производственного процесса, поощрять творческий подход и использовать обширные возможности, которые предоставляет 4-я Промышленная революция.